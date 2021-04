Neymar - Tiago Djalo, le clash

Neymar, la star du PSG, a failli en venir aux mains avec le Lillois Tiago Djalo après le sommet du jour en Ligue 1.

Neymar n’a pas terminé ce samedi le match de son équipe du PSG contre Lille (0-1). A l’entame du temps additionnel de la partie, le Brésilien a vu rouge après avoir bousculé volontairement Tiago Djalo. Ce dernier l’empêchait de récupérer le ballon rapidemment et c’est alors qu’il a perdu ses nerfs.

En entrant dans le tunnel du Parc, Neymar a voulu en découdre avec son vis-à-vis. Il a retrouvé Djalo, qui avait aussi été expulsé par l’arbitre pour antijeu. L’ancien barcelonais l’a admonesté avant de le pousser du bras. Les deux hommes ont alors voulu venir en venir aux mains, comme le prouvent les images montrées par Canal+.

La bagarre a été évitée de justesse

Il a fallu l’intervention des responsables de sécurité et des membres des différents staffs pour que le pire soit évité. Il n’y a pas eu de bagarre, mais l’incident risque de ne pas plaire du tout à la Commission de discipline de la Ligue. Le rouge automatique de « Ney » pourrait alors se transformer en une lourde suspension. Et c’est la dernière chose dont son équipe parisienne a besoin en cette dernière partie de la saison.

Sur les 14 derniers matches de championnat qu’il a disputés, Neymar a été expulsé à trois reprises. Et depuis son arrivée en France c’est la quatrième fois qu’il quitte le terrain avant ses coéquipiers. En conférence de presse d’après-match, Mauricio Pochettino, le coach parisien, a reconnu que c’était problématique et qu’il était important de garder la maitrise de soi : « La gestion des émotions c'est très important dans le foot et dans la vie ».

Avant cette regrettable séquence de fin de rencontre, Neymar a été plutôt transparent durant cette rencontre. A l’image de toute son équipe, il n’a pas livré une prestation digne de rang. Son manque de compétition, vu qu’il n’a joué que vingt minutes depuis un mois et demi, pourrait être une explication à cette morne copie de l’international auriverde.