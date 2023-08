Neymar vrai crack ou intermittent de spectacle ? Buffon se prononce

Le talent de Neymar n’est plus à démontrer, mais le Brésilien ne manque pas de critiques pour ses jeux. Gianluigi Buffon évoque la question.

La semaine dernière, Gianluigi Buffon a officiellement pris sa retraite de footballeur professionnel. Après trois décennies passées en tant que footballeur professionnel, le légendaire gardien de but italien a annoncé la fin d’une belle époque. Intrépide gardien de but, Buffon a été dithyrambique envers Neymar Jr, qui fait souvent face à des critiques.

« Il voit des choses que des personnes normales ne voient pas »

Grand artisan de l’unique victoire du PSG au cours de sa tournée estivale asiatique, Neymar a eu des ovations de la part de l’ancien international italien. A en croire les déclarations de Gianluigi Buffon, Neymar est un footballeur professionnel à part entière, un joueur qu’il apprécie spécialement pour ses jeux au pied. Interrogé sur la capacité de Neymar sur une émission sportive, Buffon n’a pas tari d’éloges le Brésilien.

« Il fait partie de ces joueurs que lorsque tu joues avec lui tu te dis : ‘Mon Dieu, mais qu’est-ce que je viens de voir ?’. Tu prends vraiment un claque parce que tu te dis il réussit à faire des choses qui permettent de changer le cours d’un match, comment dire, lui, dos au but près de la ligne de touche avec la balle sur le point de sortir, et moi avec mon expérience et ayant vu jouer 99% de joueurs, je me préparais déjà à une contre-attaque adverse à la suite de sa perte de balle. Le temps que je tourne ma tête, je vois que nous sommes déjà dans la surface adverse sur le point de marquer. Donc lui, en un instant, il savait comment se retourner, sur qui s’appuyer pour ensuite reprendre la balle, et il voit des choses que des personnes normales ne voient pas. Et il a une classe ! Il dance avec le ballon. C’est quelque chose d’unique », a déclaré le portier de 45 ans.

Des propos qui feront sûrement du bien à Neymar, dont le talent n’est plus à démontrer. Connu pour ses dribbles phénoménaux, le numéro 10 parisien réussit très bien ses un contre un. Absent des terrains depuis février 2023, l’ancien du FC Barcelone est de retour contre Jeonbuk Motors lors de la dernière sortie du PSG, en inscrivant un doublé pour annoncer son grand retour. La Ligue 1 est prévenue !