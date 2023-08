Le légendaire Gigi Buffon raccroche les gants

À l'âge de 45 ans, l'ancien gardien de but de la Juventus de Turin et de l'Italie, Gianluigi Buffon, a annoncé qu'il prenait sa retraite du football.

Après deux saisons passées à Parme, le club de sa ville natale où il a débuté sa carrière en 1995-1996, Buffon a finalement tiré le rideau sur une carrière incroyable qui s'est étendue sur près de trois décennies. Il a remporté de nombreux trophées, dont la Coupe du monde, dix titres de Serie A et un titre de champion de Ligue 1. Il a également reçu de nombreuses récompenses individuelles, notamment un incroyable treizième titre de gardien de but de l'année en Serie A.

Buffon a écrit dans un message sur les médias sociaux : "C'est tout, les amis ! Vous m'avez tout donné. Je t'ai tout donné. Nous l'avons fait ensemble".

Considéré comme l'un des plus grands gardiens de but de tous les temps, Gianluigi Buffon a d'abord percé dans les équipes de jeunes de Parme avant de se faire un nom en Serie A à la fin des années 1990. En 2001, il s'est engagé pour 52 millions d'euros avec la Juventus de Turin. Il a passé 17 ans avec la Vieille Dame, où il a remporté dix titres de Serie A, cinq Coppa Italias et six Supercoppa Italias, et a atteint trois finales de Ligue des champions avec le club. Il a disputé plus de 1 000 matches en club et a également aidé l'Italie à remporter la Coupe du monde en 2006, avant d'obtenir un total de 176 sélections pour son pays. Buffon a fait ses adieux à sa Juve bien-aimée avant d'effectuer de courts séjours au Paris Saint-Germain et à Parme, mais il a maintenant décidé de raccrocher les gants à l'âge avancé de 45 ans.