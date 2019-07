Neymar : son avocat ouvre des bureaux à... Barcelone !

Le cabinet d'avocats brésilien Bichara e Motta Advogados a annoncé le 4 juillet dernier qu'il ouvrait des bureaux temporaires à Barcelone, en juillet et en août, pour faire face à la "demande croissante du marché".

Le bureau barcelonais a pour priorité "le marché des transferts internationaux de joueurs de football au cours de la période d'enregistrement estivale de la saison 2019-2020".

In response to an increasing demand of the market, clients and collaborators, Bichara e Motta Advogados is thrilled to announce the launch of a temporary office in Barcelona, Spain, for the months of July and August 2019.

