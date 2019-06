RUMEUR - PSG : Accord Neymar-Barça ?

L'international brésilien aurait trouvé un accord avec le club catalan sur le plan salarial afin de retourner au FC Barcelone cet été.

L'avenir de Neymar n'en finit plus de faire parler, surtout en . Plus les jours passent, et plus la presse espagnole croit à un retour de l'international brésilien au cet été. L'attaquant du PSG avait quitté le Barça à l'été 2017 contre 222 millions d'euros afin de rejoindre la capitale française pour relever un nouveau défi, mais il a été gêné par les blessures lors de ses deux saisons au PSG aux alentours du printemps.

Ce mardi, la presse catalane avance que le retour de Neymar au Barça est plus proche que jamais. En effet, selon les informations de Sport, Neymar aurait trouvé un accord verbal avec le FC Barcelone pour finaliser son retour en Catalogne. L'international brésilien serait prêt à signer un contrat de cinq saisons avec les Catalans et surtout à réduire son salaire pour revenir jouer au Camp Nou et retrouver Lionel Messi et Luis Suarez en attaque.

Le Barça doit s'entendre avec le PSG

Neymar aurait même assuré qu'il n'aurait pas de revendications salariales démesurées lors d'une éventuelle prolongation de contrat après son premier bail de cinq ans. Il resterait désormais "seulement" au Barça de trouver un accord avec le PSG, ce qui pourrait ne pas être un problème si les Catalans répondent aux exigences du club de la capitale. Les rumeurs autour de l'avenir de Neymar ont pris encore plus d'ampleur après la déclaration de Nasser Al-Khalïfi dans les colonnes de Football dans le courant du mois de juin.

Le président du PSG avait entre autre ouvert la porte à un départ du Brésilien, et d'autres joueurs, si ce dernier tenait absolument à partir : "Je veux des joueurs prêts à tout donner pour défendre l'honneur du maillot et à s'inscrire dans le projet du club. Ceux qui ne veulent pas, ou qui ne comprennent pas, on se voit et on se parle. Il y a bien sûr des contrats à respecter (Neymar est sous contrat avec le PSG jusqu'en 2022), mais la priorité désormais est l'adhésion totale à notre projet. (...) Personne ne l'a obligé à signer ici. Personne ne l'a poussé. Il est venu en toute connaissance de cause pour s'inscrire dans un projet ".

Il y a quelques jours, le prix demandé par le PSG aurait filtré et serait de 300 millions d'euros pour laisser filer Neymar. S'il est peu probable que le Barça accepte de payer un tel montant, si Neymar est réellement d'accord avec le club catalan et souhaite partir, nul doute que le club de la capitale sera prêt à négocier son départ, sans pour autant le brader.