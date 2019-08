Mercato PSG - Feuilleton Neymar, Leonardo : "Il n'y a pas d'accord avec Barcelone"

Le directeur sportif parisien a assuré ce vendredi après Metz-PSG (0-2) qu'aucun accord n'avait été trouvé pour le transfert de Neymar.

Leonardo, le directeur sportif du PSG, s'est arrêté en zone mixte pour évoquer le feuilleton Neymar après la victoire parisienne à Metz (2-0).

Le dirigeant brésilien l'affirme : aucun accord n'a été trouvé avec le dans l'opération Neymar.

"Notre position a toujours été claire, dit-il. Ils ont toujours su ce qu'on voulait. C'était clair dans tous les sens. La première offre écrite qu'on a eu c'était le 27 août, à 5 jours de la fin du mercato. On était même ouvert à parler pour d'autres joueurs pour faire l'opération, mais on n'a jamais eu d'accord par rapport à ce qu'on voulait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Tout dépend de Barcelone. On est à trois jours de la fin du mercato. Aujourd'hui, l'accord n'est pas là."

"Barcelone fait des propositions, c'est nous qui acceptons ou pas"

"La position de Neymar a toujours été claire mais la notre l'est aussi. Si une offre qui nous satisfaisait arrivait, il pouvait partir, ce n'est pas le cas. La position a été claire pour tout le monde. Combien on veut ? Tout le monde sait. On n'a pas d'accord. On sait tout, on se parle. Barcelone fait des propositions, c'est nous qui acceptons ou pas."

"Aucun club n'a eu l'argent pour l'acheter, c'est la vérité. On voulait un remplaçant et d'autres joueurs pour compléter, on était ouvert à ça. Neymar est un joueur extraordinaire. Je ne le connaissais pas. Avec le temps, j'apprécie sa manière d'être. C'est un bon garçon. Mais c'est normal qu'on veuille avoir la meilleure relation possible avec lui, et aujourd'hui ce n'est pas la relation idéale, on dit la vérité. On était ouvert à son départ seulement si une offre nous satisfaisait, cette offre n'est pas arrivée. Rien n'est prévu d'ici lundi".

Dans les discussions, le nom d'Ousmane Dembélé est sorti. "Dembélé, je pense qu'il a su qu'il devait partir le 27, explique-t-il. On n'avait pas d'accord avec Barcelone pour savoir si le joueur devait partir ou non. Si on n'a pas d'accord avec le club, on ne peut pas négocier avec le joueur."

Leonardo a par ailleurs confirmé les échanges pour un départ d'Alphonse Areola, remplaçant à Metz : "La situation n'est pas encore parfaite. Aujourd'hui, il ne se sentait pas bien pour jouer. Il y a une discussion avec Areola oui." Le gardien international français pourrait prendre la direction du dans les prochains jours. Keylor Navais pourrait faire le chemin inverse. Un échange sur lequel le directeur sportif parisien ne s'est pas exprimé.

