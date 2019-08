Mercato - Neymar, Navas, Areola... Dernière ligne droite agitée pour le PSG

Le feuilleton Neymar, le chassé-croisé Areola-Navas... Il peut encore se passer beaucoup de choses au PSG d'ici lundi soir et la fin du mercato.

C'est bientôt la fin du mercato estival. Lundi, à minuit, les clubs français boucleront leurs transferts et cela devrait encore bouger au où le feuilleton Neymar n'a toujours pas rendu son verdict.

Bientôt la fin du feuilleton Neymar

Selon le directeur sportif Leonardo, qui s'est exprimé après la victoire à Metz (2-0), le a fait sa première offre le 27 août, mais depuis aucun accord n'a été trouvé avec le PSG : "La position de Neymar a toujours été claire mais la notre l'est aussi. Si une offre qui nous satisfaisait arrivait, il pouvait partir, ce n'est pas le cas. (...) Combien on veut ? Tout le monde sait. On n'a pas d'accord. (...) Barcelone fait des propositions, c'est nous qui acceptons ou pas."

Il n'est plus question de deadline dans ce dossier. Neymar veut toujours quitter le Paris Saint-Germain, mais aujourd'hui le club de la capitale n'a pas reçu d'offre répondant aux conditions fixées. Il a d'ailleurs été question d'un échange avec Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo et Ousmane Dembélé, plus une indemnité. Mais l'international français n'a pas l'intention de quitter le FC Barcelone. Un refus catégorique qui bloque les discussions.

Vers un départ d'Areola, Navas dans les starting-blocks

Le feuilleton continue, comme celui des gardiens. Alphonse Areola, qui était sur le banc vendredi à Metz, pourrait quitter son club formateur pour le . Encore une fois, il serait question d'un échange avec l'international costaricien Keylor Navas. Zinédine Zidane, l'entraîneur madrilène, a évoqué la situation de son joueur ce samedi : "Il sera avec nous demain. Pour le surlendemain, il peut tout se passer. (...) Cela peut arriver mais le plus important, c'est qu'il soit avec nous demain."

Leonardo a également confirmé "une discussion pour Areola", qui ne se sentait pas de jouer vendredi. Reste encore à finaliser cette double transaction, qui pourrait en appeler d'autres dans le sens des départs comme des arrivées.

Dans l'ombre de ces dossiers, le PSG règle le départ des "Titis", après Arthur Zagre et Stanley N'Soki, partis à et Nice cette semaine. Comme l'ont révélé Foot et RMC Sport, Metehan Guclu va prendre la direction du Stade Rennais. Buteur à la saison dernière pour sa première apparition en , l'attaquant doit s'engager dans les prochaines heures. Azzedine Toufiqui est attendu à et Emmanuel Attah devrait rejoindre Angers.