Mercato - PSG : Neymar contre 130 millions d'euros, Dembélé et Rakitic, le Barça ferait la meilleure affaire selon vous

Mercato - PSG : Neymar contre 130 millions d'euros, Dembélé et Rakitic

Sur Facebook et Twitter, nous vous avons demandé quel club aurait le plus à gagner de l'échange XXL dans le cadre du transfert de Neymar.

Le Barça ne parvient toujours pas à conclure l'arrivée de Neymar alors que le temps presse. À quatre jours de la fin du mercato, le Paris Saint-Germain refuse toujours de laisser partir son attaquant brésilien acheté deux ans plus tôt.

Cependant les initiatives entre les deux parties se sont multipliées ces derniers jours : une réunion au sommet a eu lieue à Boulogne-Billancourt, au siège du PSG. Les discussions se poursuivent depuis, avec notamment des échanges à , dans le cadre du tirage au sort de la .

Sur nos réseaux sociaux, nous vous avons demandé qui aurait le plus intérêt à accepter cette opération XXL pour boucler le retour de Neymar en Catalogne. En échange, les Blaugrana proposeraient 130 millions d'euros + Ivan Rakitic + Ousmane Dembélé en prêt.

Vous estimez ainsi en majorité que le Barça serait le plus gagnant dans l'affaire. "Le PSG a bien fait de refuser", indique ainsi Adama Bathily sur Twitter, estimant que le club de la capitale s'affaiblirait si ce transfert arrivait.

"L'idéal pour le PSG serait d'inclure Semedo et Dembélé"

Hamid Dib, sur Facebook, donne plus d'arguments. "Le PSG est perdant dans cette histoire pour deux raisons : Rakitic a 31 ans et ne peut par conséquence être performant surtout en Ligue des champions ensuite Dembélé est souvent blessé, un prêt d'une année est insuffisant pour lui afin de s'adapter. L'idéal pour le PSG serait d'inclure Semedo et Dembélé sous forme de transaction définitive, sinon 200 millions d'euros à mettre sur la table."

Du côté de Ra Londo, on a un son de cloche différent : l'équipe de Thomas Tuchel devrait profiter de ce transfert pour tourner la page. "Neymar et Démbélé tous les deux sont abonnés à l'infirmerie...donc ils sont similaires... Avec cette somme et Rakitic en plus...le PSG sortirait gagnant."

Qui sortirait gagnant de l'opération Neymar entre le PSG et le Barça ?