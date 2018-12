Unai Emery : "Neymar m'a demandé d'aller au Real Madrid ? Il n'a besoin d'aucun conseil"

L'entraîneur d'Arsenal a évoqué le futur de Neymar qu'il a entrainé au Paris Saint-Germain. L'Espagnol est revenu sur ses débuts chez les Gunners.

Arrivé cet été à Arsenal, Unai Emery a réussi ses débuts avec les Gunners. Champion de France l'an dernier avec le PSG, l'entraîneur espagnol avait cependant échoué en Ligue des champions malgré la présence de Kylian Mbappé et de Neymar dans son effectif. Les Parisiens avaient échoué en huitièmes de finale de la compétition contre le Real Madrid.

Unai Emery a eu la chance d'entraîner Neymar, arrivé dans la capitale à l'été 2017 contre 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone, pendant un peu plus de six mois avant que l'international brésilien ne se blesse et rentre au pays pour se soigner. À l'époque, l'attaquant du PSG était déjà lié au Real Madrid mais Unai Emery est revenu sur ces rumeurs.

"Être plus agressif que Wenger"

L'article continue ci-dessous

Dans un entretien accordé à TVE, l'entraîneur d'Arsenal est revenu sur des conversations avec le Brésilien et a parlé de son futur : "Si Neymar m’a demandé à partir pour le Real Madrid ? J’ai eu plusieurs conversations avec lui concernant sa carrière de footballeur et il a vraiment une grosse personnalité, ainsi qu’un grand cœur. Honnêtement, il n’a besoin d’aucun conseil pour décider de son avenir".

L'ancien entraîneur du PSG désormais à Arsenal est revenu sur son exil loin de l'Espagne et semble s'épanouir dans les différents championnats : "Je ne veux pas plus d'argent, seulement des bons joueurs. L’opportunité concurrentielle offerte par Arsenal a été importante pour moi, mais bien sûr, l'Espagne, pour différentes raisons, j’aime beaucoup ce championnat".

"Quand je suis arrivé ici, on m'a dit d'être plus agressif que l'équipe avec Arsène Wenger. Il est normal que quelque chose comme ça se produise si vous êtes dans un club aussi longtemps. En fait, ce qu'il a fait est pratiquement impossible à reproduire. Mais je suis très enthousiasmé par l'opportunité concurrentielle que me propose Arsenal avec ces joueurs", a conclu Unai Emery.