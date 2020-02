Neymar est forfait pour le choc PSG - Lyon

Tout comme Marquinhos et Thiago SIlva, Neymar ne participera pas dimanche au classique du championnat, opposant le PSG à Lyon.

Après avoir déjà manqué le déplacement à Nantes, mardi dernier, Neymar va devoir aussi rater le choc du PSG contre , programmé dimanche soir au Parc des Princes. Malgré son retour à l’entrainement vendredi, il n’est pas encore apte pour reprendre. C’est Thomas Tuchel qui a annoncé la mauvaise nouvelle, ce samedi en conférence de presse.

« Marquinhos, Thiago Silva et Neymar étaient à l’entrainement avec nous, mais le match de demain arrive trop tôt pour eux », a fait savoir le technicien allemand. Le trio brésilien pourrait donc effectuer son come-back lors du match d’après, prévu mercredi contre en quarts de finale de . « Ils vont revenir face à Dijon, si tout est normal et s’il n’y a aucun problème. C’est le but pour les trois », a confirmé Tuchel. Dans le cas de Marquinhos, absent depuis la fin du mois de janvier, des "tests sont prévus pour lundi" pour confirmer qu'il est bien débarrassé de ses soucis à la cuisse. S'il est aligné à Gaston-Gérard, ça sera uniquement comme remplaçant.

Retour différé pour Juan Bernat

Pour rappel, Neymar a été victime d’une lésion chondro-costale, il y a une semaine lors de l’opposition face à . Aucune période d’indisponibilité n’avait été communiquée, mais l’ancien Barcelonais avait exprimé, à travers un message sur les réseaux sociaux, sa volonté d’être présent face à Lyon. Finalement, ses prévisions se sont révélées être trop optimistes.

La triplette brésilienne ne sera pas la seule à manquer à l’appel face aux Rhodaniens. C’est aussi le cas de Juan Bernat. L’Espagnol a repris l’entrainement vendredi, mais il est tombé "malade" depuis et a raté la séance de ce samedi. Le staff technicien espère l’avoir à sa disposition dès la semaine prochaine pour le remettre en forme en vue de l’échéance contre Dortmund en C1. « J’espère qu’il sera capable de jouer contre Dijon », a indiqué Tuchel à propos de l'ancien joueur du Bayern. Enfin, Colin Dagba et Abdou Diallo, les deux défenseurs, sont toujours indisponibles.