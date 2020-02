Neymar a repris l’entrainement avec le PSG

Neymar était présent ce vendredi au Camp des Loges pour participer à la séance d’entrainement collective.

Victime d’une blessure chondro-costale la semaine dernière, Neymar va mieux. C’est ce qu’on peut en déduire au vu des nouvelles qui émanent du Camp des Loges. L’attaquant brésilien a participé normalement et sans gêne à la séance d’entrainement collective. Il a aussi touché le ballon et participé à une petite opposition sur terrain réduit. Une bonne nouvelle à 48 heures du choc de contre l’Olympique Lyonnais.

La présence de Neymar contre Dortmund ne fait plus aucun doute

Après avoir manqué le déplacement à Nantes, mardi dernier, Neymar avait exprimé sa volonté de reprendre rapidement et être présent lors de ce duel face aux Gones. Il est sur la voie du retour, mais il n’est pas certain pour autant que le staff parisien décide de l’aligner dimanche.

A dix jours du huitième de finale aller de la Ligue des Champions, opposant les champions de au , Thomas Tuchel ne prendra certainement aucun risque avec son joueur vedette. Et c’était le sens du discours qu’il avait tenu lors de sa dernière conférence de presse, où il insistait sur la notion de prudence pour les joueurs revenant de blessure ou étant en phase de reprise.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

D’autres retours (de blessure) à venir au PSG

Pour rappel, l’année dernière, l’international auriverde n’a disputé ni le match aller ni le retour de la confrontation face à en 8es de finale de l’épreuve reine en 2018/19. Il avait été touché au pied à la fin du mois de janvier et a dû manquer toute la fin de saison de son équipe. Cette fois, il est heureusement épargné par les blessures graves. Son coach, ses coéquipiers et tous les supporters de l’équipe touchent du bois pour que cette situation perdure.

A noter que Paris devrait aussi bientôt récupérer Thiago Silva et Juan Bernat. Le premier s’est remis et de sa blessure au pubis, et le second ne souffre plus de son mollet. Ils étaient aussi présents à l'entrainement ce vendredi. Thomas Tuchel pourrait les intégrer dans sa liste des convoqués pour l’opposition face à l’OL. Il restera alors Marquinhos, touché aux ischios. Le Brésilien poursuit son processus de remise en forme et devrait normalement être de retour avant le déplacement à Dortmund.