Le PSG sans Neymar face à Nantes

Le PSG devra composer sans sa star brésilienne Neymar, mardi lors de son match de championnat contre Nantes.

Pour le compte de la 23e journée de , Paris se rend à ce mardi. Une rencontre à laquelle ne participera pas la star de l’équipe, Neymar. Le Brésilien a dû déclarer forfait en raison d’un problème aux côtes. Il ne figure donc pas dans la liste des 19 joueurs retenus par Thomas Tuchel pour ce rendez-vous.

Neymar a été touché lors du dernier match contre (5-0). Il souffre précisément d’une lésion chondro-costale. Un problème contracté très certainement à la suite d’un duel. Pour rappel, il s’était plaint à la mi-temps auprès de l’arbitre contre les nombreuses charges adverses et aussi contre le jaune récolté pour protestation.

Marquinhos et Thiago Silva toujours forfait

A La Beaujoire, Ney brillera donc par son absence. Et ça sera le troisième match qu’il manquera depuis deux semaines puisqu’il avait aussi été laissé de côté lors des rencontres de Coupe contre Lorient et Pau. Mais, c'était seulement pour le ménager.

Outre Neymar, le PSG sera aussi toujours privé de son duo de défenseurs brésiliens Thiago Silva et Marquinhos. Le premier ne s’est pas encore totalement remis d’une blessure au pubis, quant au second il en a encore pour une dizaine de jours de repos en raison du souci à la cuisse qu’il a subi lors du déplacement à Reims (22 janvier). Abdou Diallo est également indisponible et devrait même manquer le duel contre Dortmund en C1.