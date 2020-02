Le PSG sans Bernat à l’entraînement

Juan Bernat, qui s’était entraîné vendredi avec le groupe, manquait à l’appel ce samedi à 11h pour l’entraînement du PSG.

Le PSG s’entraînait ce samedi matin, à 11h, au Centre Ooredoo. Avant d’affronter dimanche (21h05) dans le cadre de la 24e journée de , Juan Bernat manquait à l’appel sans que l’explication de son absence ne soit donnée par les attachés de presse présents sur place. Le latéral gauche avait pourtant pris part à la séance de vendredi avec le groupe.

Neymar, Marquinhos, Thiago Silva ou encore Ander Herrera étaient sur le terrain. En revanche, il manquait les gardiens Marcin Bulka et Garissone Innocent. Ce dernier, opéré des ligaments de la cheville, ne devrait plus rejouer d’ici la fin de la saison. Pour compenser ces deux absences, le staff avait fait appel aux jeunes U19 Denis Franchi et Yanis Saidani.

Thomas Tuchel et Pablo Sarabia se présenteront en conférence de presse à partir de 13 heures.

Benjamin Quarez, au Camp des Loges.