Newcastle - Saint-Maximin dément souffrir du Covid-19

Selon les informations de Sky Sports, Allan Saint-Maximin est touché par une forme grave du Covid-19. Une information démentie par le joueur.

Alors qu'il apportait de plus en plus satisfaction à , Allan Saint-Maximin est absent des terrains depuis le 21 novembre et un match face à . Et selon le média britannique Sky Sports, le joueur souffre d'une forme longue et grave du Covid-19, tout comme son coéquipier Jamaal Lascelles.



Chelsea - West Ham (3-0), les Blues repartent de l’avant

Les deux joueurs ne se sont plus entraînés depuis leur test positif. Début décembre, les Magpies avaient fermé leur centre d'entraînement après la découverte de plusieurs cas de coronavirus parmi les joueurs et les membres du staff. Leur match à Aston Villa, prévu le 4 décembre, avait même été reporté.

Récemment, l'entraîneur du club, Steve Bruce, avait révélé, sans les nommer, que parmi les joueurs contaminés, deux d'entre eux avaient beaucoup de mal à s'en remettre : "On n'imagine pas que ces effets à long terme du Covid puissent toucher de jeunes athlètes. Mais malheureusement, c'est le cas. Ils vont marcher une demi-heure et ils ont besoin de retourner au lit. C'est aussi brutal que ça. La fatigue est l'une des choses qui les a tous touchés. Mais pour deux d'entre eux, cela va plus loin que ça. On espère qu'ils trouveront la lumière au bout du tunnel, mais pour certains, c'est difficile", a-t-il confié.



"C'est fatigant de voir des sottises pareilles partout"



Des propos qui concernent Allan Saint-Maximin selon Sky Sports. Mais selon le principal intéressé, il n'en est rien. Le Français s'est même empressé de démentir via son compte Instagram personnel. "Je vais très, très bien. Tout ce que vous pouvez voir, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai du tout mais c'est fatigant de voir des sottises pareilles partout alors que je vais très bien. Je pense que ça se voit, je n'ai pas une tête à être affecté par quoi que ce soit", a-t-il assuré.



Avant cette situation compliquée, il avait joué huit matches, inscrit un but et délivré une passe décisive. Reste désormais à démêler le vrai du faux dans cette histoire, alors que l'absence d'Allan Saint-Maximim ne fait ni les affaires des Magpies ni celles du joueur formé à l'AS Saint-Etienne.