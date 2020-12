Chelsea - West Ham (3-0), les Blues repartent de l’avant

Après deux défaites d’affilée, Chelsea s’est remis sur les bons rails en dominant ce lundi West Ham.

En clôture de la 14e journée de , n’a pas fait dans le détail ce lundi lors de la réception de son voisin de . Alors qu’ils restaient sur deux défaites d’affilée, les Blues l’ont emporté logiquement 3-0, même s’ils ont dû attendre le dernier quart d’heure de jeu pour pouvoir se mettre à l’abri.

Thiago Silva a montré la voie à suivre

C’est Thiago Silva qui a montré la voie à suivre aux locaux. En bon capitaine, l’ancien Parisien a débloqué la situation d’un puissant coup de casque à la suite d’un corner joliment botté par Mason Mount (10e). Il s’agissait de sa toute première réalisation dans le championnat anglais.

Après cette ouverture du score, Chelsea a curieusement reculé. Les Hammers n’en ont cependant pas profité. Bien qu’entreprenants, les visiteurs n’ont pas réussi à tromper la vigilance d’Edouard Mendy. Aaron Creswell a eu la meilleure opportunité à la 24e minute, mais il n’a pas réussi à cadrer sa tentative.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Abraham retrouve le chemin des filets

Chelsea a laissé passer l’orage et est reparti à l’abordage à l’entame du second acte. L’équipe de Lampard a retrouvé un second souffle et c’est Tammy Abraham qui s’est chargé d’assurer le break. De retour dans le onze rentrant, l’international anglais a même signé deux réalisations en l’espace de 101 secondes de jeu. La première à la 78e en plaçant un tir du plat du pied sur un service à ras de terre de Timo Werner. Puis le second, quelques instants plus tard, en exploitant un ballon mal repoussé par Lukasz Fabianski.

Chelsea l’a emporté 3-0 et il aurait pu le faire plus nettement si Timo Werner n’avait pas trouvé la transversale sur une frappe en force à la 89e. L’Allemand n’est pas en grande réussite en ce moment, mais tant que son équipe gagne c’est l’essentiel. L'unique bémol de la soirée pour les locaux c'est la sortie sur blessure de Ben Chilwell.

Avec cette victoire, la 8e de la saison avec trois buts marqués ou plus, Chelsea se relance dans la course du haut de tableau. Les Blues s’installent provisoirement à la 5e place. De quoi aborder avec confiance le rendez-vous du Boxing Day face à , un autre voisin de la capitale anglaise.