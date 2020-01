Newcastle-Chelsea (1-0) - Hold-up à Saint-James Park

Dominateur mais incapable de marquer pendant l'intégralité du match, Chelsea a cédé dans les derniers instants face aux Magpies (1-0). Rageant.

Restant sur une bonne série de trois matches sans défaite (deux succès et un nul), voulait enchaîner ce samedi, sur la pelouse de Saint-James Park. Opposés à , les Blues, à six points du podium au coup d'envoi, se sont inclinés face à des locaux, comme à leur habitude, difficiles à manoeuvrer, eux qui pouvaient compter sur le retour de blessure de l'ailier français Allan Saint-Maximin. La série d'invincibilité prend fin pour Chelsea, de manière plutôt imméritée.

Chelsea accélère progressivement... avant le hold-up

En première période, les hommes de Frank Lampard étaient les plus entreprenants, mais peinaient à réellement se procurer des occasions. La plus grosse opportunité, justement, était à mettre à l'actif des Magpies et plus précisément de Joelinton, dont la tête se heurtait à la barre transversale de Kepa (22e). Si Chelsea avait le monopole en terme de possession, seul N'Golo Kanté cadrait une tentative (34e). Insuffisant pour remporter un match de ...

Au retour des vestiaires, les Blues reprenait leur chantier de longue haleine, et augmentaient le rythme au fil des minutes. À la 53e, Willian s'avançait vers la surface des locaux, crochetait Fernandez puis croisait son tir du pied gauche... Non loin du montant opposé. Vingt minutes plus tard, c'était au tour de Tammy Abraham de se mettre en évidence, lequel évitait le gardien Dubravka avant manquer sa tentative. Déterminé à l'emporter, Chelsea multipliait les offensives, sans toutefois parvenir à faire plier son adversaire du soir, s'exposant ainsi à une fin de match comme la Premier League a l'habitude d'en réserver.



Dans le bout du temps additionnel (94e), Newcastle ne se faisait pas prier pour braquer l'équipe de Frank Lampard. De retour de blessure, Allan Saint-Maximin déposait une merveille de centre dans la surface de réparation, que Isaac Hayden reprenait victorieusement de la tête en prenant le meilleur sur Antonio Rüdiger. Avec ce revers concédé en toute fin de match, l'équipe de Frank Lampard, 4e, est à 6 points de . Rageant.