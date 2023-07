Newcastle : Bruno Guimaraes déteste Manchester City

La star de Newcastle a admis qu'il "détestait" jouer contre Manchester City car "nous avons l'impression d'être tous des enfants".

L'équipe de Pep Guardiola a connu une saison 2022-23 remarquable, au cours de laquelle elle a remporté le triplé après avoir coiffé Arsenal au poteau en Premier League, décrochant ainsi son cinquième titre en six ans. Le club a poursuivi sa progression en FA Cup en écartant son éternel rival Manchester United (2-1) à Wembley, avant de battre l'Inter en finale de la Ligue des champions à Istanbul.

"Man City est un cran au-dessus de tout le monde en Angleterre"

A St James' Park, les Magpies ont été humiliés 2-0 à l'Etihad Stadium lors du match retour de Premier League. Bruno Guimaraes a été tellement submergé par la domination de Manchester City qu'il a comparé le fait de jouer contre le champion d'Angleterre en titre à des enfants affrontant des professionnels.

"Nous savons que Manchester City est un cran au-dessus de toutes les équipes d'Angleterre, avec tout le respect que je lui dois. C'est le pire match quand on joue là-bas, je déteste ça", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec le podcast Charla sur YouTube. "On a l'impression que nous sommes des enfants et qu'ils sont des professionnels".

"On a l'impression qu'ils sont 15 et nous 7"

"C'est horrible. On a l'impression qu'ils jouent avec 15 joueurs et nous avec sept. On regarde et on se dit 'Wow, il y a tellement de bleus'. C'est incroyable. Et ils sont tous très bons. Parfois, nous parlons, l'entraîneur demande : "Appuyez sur le côté droit, sur le côté gauche...", a ajouté le Brésilien.

"Contre Manchester City, comment jouez-vous ? Vous y allez et vous les laissez marquer tout de suite... C'est très difficile, il y a tellement de bons joueurs", a conclu Bruno Guimaraes. Manchester City est devenu la première équipe anglaise à remporter le triplé depuis que les Red Devils ont réussi à le faire sous la direction de Sir Alex Ferguson en 1998-99.

Erling Haaland a inscrit un nombre record de 36 buts en championnat et a marqué 52 fois toutes compétitions confondues pour mener l'attaque de City. Bruno Guimaraes reprendra la compétition à l'occasion d'un match amical de pré-saison contre Gateshead, tandis que Manchester City affrontera le Bayern Munich au Japon le 26 juillet.