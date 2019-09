Neville : "Manchester United a besoin de six recrues"

L'ancien défenseur des Red Devils voit un manque de leaders dans le club mancunien et considère qu'ils ne peuvent pas gagner de trophées en l'état.

De nouveau battu sur la pelouse de West-Ham, pointe à une triste huitième place avec huit points en six matches, bien loin des ambitions des Red Devils. Ces dernières saisons, Manchester United ne ressemble plus à l'équipe qui jouait le titre chaque année sous l'ère de Sir Alex Ferguson. Pire encore, les Red Devils peinent même à se hisser régulièrement parmi les quatre premiers depuis le départ de l'Écossais.

Pourtant, ce n'est pas faute d'essayer de construire une équipe compétitive et d'y mettre les moyens, mais Manchester United ne parvient pas à réduire l'écart avec et . Les nombreuses erreurs de casting dans le recrutement y sont pour beaucoup. Consultant pour Sky Sports, Gary Neville a estimé que cette équipe, malgré une jeunesse issue du centre de formation en pleine progression, ne peut pas gagner des titres.

"Vous ne pouvez rien gagner avec des enfants"

"J'ai souligné dimanche lors d'une défaite 2-0 à les 900 millions de livres dépensées au cours des sept ou huit dernières années, et il n'en reste plus rien. Il y a les os d'une équipe, certains jeunes joueurs de l'académie qui n'ont pas coûté cet argent. Potentiellement David de Gea, qui se débat. Il y a Harry Maguire, mais il reste encore beaucoup à reconstruire. J'ai souvent dit qu'Alan Hansen avait raison, vous ne gagnez rien avec des enfants", a analysé l'ancien défenseur des Red Devils.

"La classe de 92 n'a pas remporté ce titre en . Nous avons eu Steve Bruce, Gary Pallister, Roy Keane, Eric Cantona, Brian McClair et Peter Schmeichel. Nous avions des joueurs de classe mondiale et deux des meilleurs défenseurs centraux de tous les temps. Keane était le capitaine et le leader le plus inspirant, Cantona, un joueur de classe mondiale, Schmeichel était le meilleur du monde et Dennis Irwin était brillant. Ils nous ont poussé vers l'avant. Si la promotion de 1992 était entrée dans cette équipe, nous n’aurions eu aucune chance", a ajouté l'Anglais.

Gary Neville demande des renforts pour de nouveau avoir de l'ambition : "Je ne panique pas en tant que fan. Je suis frustré mais je ne panique pas. Ce que je dirais, c'est qu'ils doivent identifier rapidement et efficacement trois ou quatre joueurs pour accompagner De Gea et Maguire. Ils ont besoin de deux joueurs au milieu de terrain, d’un attaquant pour diriger l'attaque, d’un joueur sur le côté et d’un arrière gauche. Vous ne pouvez pas prendre les fans pour des enfants. Il faut cinq ou six joueurs".