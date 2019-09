Manchester United, Mourinho : "Je méritais d'être limogé"

L'entraîneur portugais a confessé qu'il ne parvient pas à se réjouir des difficultés de Manchester United sous Ole Gunnar Solskjaer, son successeur.

a de nouveau sombré ce week-end. Les Red Devils se sont inclinés sur la pelouse de West-Ham et comptent seulement huit points en six journées de . Manchester United a déjà du retard sur les prétendants au titre mais aussi sur le top quatre, l'objectif du club mancunien afin de retrouver la dès la saison prochaine. L'optimisme n'est pas de mise et l'avenir d'Ole Gunnar Solskjaer est de plus en plus remis en question.

Consultant sur Sky Sports, José Mourinho a été invité à réagir à la défaite de Manchester United contre West-Ham : "Les problèmes rencontrés par Manchester United ? Je ne suis pas la bonne personne pour y répondre. Ils sont loin derrière. C’est difficile pour moi de répondre. J'y ai passé deux saisons où je pouvais ressentir beaucoup de choses positives et où je pouvais sentir la direction à prendre, alors évidemment, la troisième saison n'était pas assez bonne".

"Aucune progression"

"J'ai été licencié, j'ai probablement mérité d'être licencié parce que j'étais responsable en tant que responsable, mais la triste réalité est qu'ils sont pires qu'avant. Et pour moi, c'est triste. Peut-être que les gens pensent que je profite de la situation mais que je ne l’apprécie pas du tout", a ajouté le technicien portugais, toujours sans club depuis son départ des Red Devils en décembre dernier, qui n'est visiblement pas amer envers son ancien club et son successeur.

"Il y a des gens dans le club que j'aime, j'ai beaucoup de respect pour les supporters et c'est très triste pour moi, car quand une équipe est "ennuyeuse", vous êtes ennuyeux mais vous pouvez toujours obtenir les résultats. Mais pour le moment, je ne vois rien. Je pense qu'ils vont vraiment, vraiment avoir du mal à entrer non seulement dans le top quatre, mais potentiellement dans le top six. Je pense que cette équipe est pire que l'équipe de la saison dernière", a conclu José Mourinho.

Le Portugais considère que Manchester United ne progresse pas : "Nous étions mauvais la saison dernière. Mais je ne vois aucune progression cette saison, même avec trois nouveaux joueurs (Maguire, Wan-Bissaka et James recrutés cet été). Et je dois dire que ces joueurs ont un impact positif. Je les aime bien tous les trois. Mais l'équipe en tant qu'équipe, je n'aime pas du tout. Je ne suis pas surpris par le résultat et je ne pense pas qu'Ole [Gunnar Solskjaer] puisse retirer du positif de ce match."