Manchester United - Solskjaer s'exprime sur la blessure de Rashford

L'entraîneur des Red Devils est revenu après la rencontre sur la blessure de son attaquant, sorti à l'heure de jeu à West Ham (0-2).

Manchester United a vécu un après-midi cauchemardesque ce dimanche sur la pelouse de West Ham. Battus au terme d'une prestation manquée (0-2), les Red Devils ont en plus perdu Marcus Rashford sur blessure.

Alors qu'il a plusieurs fois semblé en difficulté au moment d'accélérer, l'international anglais a dû être remplacé par Jesse Lingard à l'heure de jeu, laissant son équipe menée et sans véritable avant-centre sur la pelouse.

"Il a mal à l'aine, a précisé Solskjaer après le coup de sifflet final à MUTV. Il faut déjà faire un scan et nous verrons quelle est la gravité de la blessure. Il va probablement manquer [des matches], je ne sais pas, je ne suis pas encore médecin.

"Personne ne veut voir des joueurs blessés mais cela fait partie du jeu. Nous avons géré cela par le passé et nous allons faire avec une nouvelle fois."

Rashford rejoint notamment Paul Pogba et Anthony Martial, deux joueurs très importants dans l'effectif mancunien et qui étaient absents ce dimanche pour cause de blessure, eux aussi. Solskjaer devra peut-être faire sans ces éléments contre , lundi prochain en championnat (21h).