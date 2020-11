Nene : "Je ne pense pas que j'aurais dû quitter le PSG en 2013"

L'ancien ailier du PSG explique qu'il regrette d'avoir quitté le club de la capitale pour aller au Qatar en 2013.

Nene empile les buts au . À 39 ans, l'ailier brésilien est encore au sommet de sa forme et épate au pays. L'ancien joueur du fait les beaux jours de Fluminense. Et il ne semble pas prêt à s'arrêter. En , Nene avait marqué les esprits, d'abord à , puis au PSG en devenant une figure phare du club juste avant le rachat du club de la capitale par les Qataris en 2011. L'arrivée des stars de l'ère QSI a précipité son départ.

Et aujourd'hui, Nene regrette de ne pas s'être davantage battu pour sa place. Dans une interview accordée à Globo, Nene s'est imaginé se donnant un conseil à lui-même, plus jeune, lorsqu'il était en Europe : "Je lui dirais d'avoir plus de patience, de penser à l'avenir et pas seulement à court terme. Je ne pense pas que j'aurais dû quitter le PSG à ce moment-là (en 2013, pour Al-Gharafa). J'aurais pu partir pour un autre club, mais pas pour le car c'était une décision purement financière. J'aurais pu aller à Milan".

"Je peux battre mon record de 27 buts inscrits au PSG"

L'article continue ci-dessous

Je pense que ce choix ne m'a pas complètement fermé les portes de la sélection brésilienne, mais ça a considérablement réduit mes chances d'être appelé, car on parlait de moi à l'époque. J'ai toujours le sentiment que j'aurais pu être sélectionné (ce qui n'est jamais arrivé). Mais bon, ça a fait partie de mon apprentissage. Vous ne pouvez pas tout avoir dans la vie", a ajouté l'ancien ailier ayant évolué au Paris Saint-Germain entre 2010 et 2013.

Plus d'équipes

Nene est toujours ambitieux et veut gagner avec Fluminense cette saison : "Je veux gagner un titre important avec Fluminense et rejouer la Libertadores. Je veux aussi atteindre les 1.000 matchs (il en serait à 775 selon le journal brésilien). Comme nous jouons environ 50 matchs par an, je pense que c'est possible. J'ai toujours été inspiré par Alex, un milieu de terrain qui a marqué beaucoup de buts et joué beaucoup de matchs. D'ailleurs, je veux aussi atteindre les 300 buts (228 aujourd'hui)."

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

"Est-ce que Paris a été le meilleur passage de ma carrière? Je crois, oui. Au Brésil, j'ai aussi eu de grands moments, mais Paris est l'un des meilleurs. D'ailleurs, cette saison, je peux battre mon record de 27 buts inscrits là-bas (en 2011-2012, ndlr)", a conclu l'ancien ailier du Paris Saint-Germain. Le Brésilien a encore faim et ne semble pas prêt à raccrocher les crampons de sitôt.