"Y croire jusqu'au bout" - Ashley Young croit en Manchester United face au PSG

Le défenseur de Manchester United croit que les Red Devils peuvent renverser le PSG au Parc des Princes, malgré plusieurs absences majeures.

Ashley Young pense que l'attitude de Manchester United de ne "jamais dire mourir" les aidera à se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des champions aux dépens du PSG. United jouera à Paris ce mercredi soir en 8e de finale retour, trois semaines après la défaite concédée au match aller à Old Trafford (0-2).

Presnel Kimpembe et Kylian Mbappé avaient marqué les deux buts parisiens dans un match dominé par les visiteurs, alors que Paul Pogba avait été exclu. Le champion du monde sera donc absent, tout comme Anthony Martial, Alexis Sanchez, Nemanja Matic et Ander Herrera, tous blessés.

Malgré toutes ces absences, les Red Devils ont réussi à conserver leur invincibilité en Angleterre depuis la nomination d'Ole Gunnar Solskjaer, au mois de décembre, grâce à une victoire à domicile contre Soutahmpton (3-2). Une victoire qui leur a permis de revenir à la 4e place du championnat.

Young pense que l'état d'esprit de son équipe sera la clé du match face au PSG. "C'était un résultat excellent après avoir vu le match d'Arsenal et de Tottenham", a-t-il déclaré. "Nous devions garder la pression sur eux et continuer à gagner des matches. C'était dur, mais je pense que cela montre l'état d'esprit de l'équipe et notre volonté de gagner des matches."

"Nous avons montré que nous avions cette résilience pour continuer jusqu'au coup de sifflet final. Nous savons de quoi nous sommes capables. Les gens peuvent écrire que nous sommes éliminés. Les gens nous disaient éliminés dès le début de la saison, ce n'est pas différent maintenant."

Solskjaer reste sur une superbe série de 12 victoires en 15 rencontres toutes compétitions confondues depuis qu'il a succédé à José Mourinho et il est désormais en position de force pour se voir offrir le poste d'entraîneur permanent au club.

Le seul hic dans le parcours du Norvégien reste le match aller contre Paris, alors que son équipe pourrait aborder sa dernière sortie européenne de la saison. Young, qui devrait débuter au poste de latéral droit, ajoute que les joueurs sont parfaitement conscients de l'ampleur de la tâche qui les attend qui a "foi" dans son bloc défensif, qui pourrait permettre à son équipe de remporter une belle victoire.

"Bien sûr, cela va être difficile", continue-t-il. "Ce ne sera pas facile. Nous devons y aller, gagner le match et marquer des buts. Je crois vraiment que si nous défendons bien et que nous nous créons les occasions que je sais que nous sommes capables de créer, nous pouvons gagner le match."

