Manchester United-Southampton 3-2, Les Red Devils s'imposent de haute lutte avant le PSG

Manchester United a eu maille à partir avec Southampton en Premier League ce samedi avant de défier le PSG en 8es retour de C1.

Il s'agissait pour les Mancuniens d'enchainer un 12e match sans revers en Premier League (9 succès, 2 nuls) et de confirmer leur succès acquis à Crystal Palace en milieu de semaine (1-3) afin d'essayer d'intégrer le top 4.

Perclus par les blessures (Herrera, Martial, Lingard...), United a souffert. Dès la 26e minute, Valery, servi par Austin, réussit une superbe frappe lointaine de 25 mètres sur laquelle De Gea ne peut rien faire. Le latéral des Saints ouvre la marque pour son premier but en professionnel et de quelle manière...

Le score reste inchangé à la pause et au vu de la phsyionomie de la rencontre, United semble se diriger vers son deuxième revers en 16 matches sous l'égide de Solskjaer. Mais les Mancuniens ont de la ressource comme on pourra le constater lors du second acte.

L'article continue ci-dessous

Pereira marque un but encore plus beau que celui de Valery sur lequel Gunn ne peut rien faire. 1-1 à la 53e minute avec une équipe mancunienne qui enchaîne avec une nouvelle réalisation à l'heure de jeu signée Romelu Lukaku. Mais les Saints n'en démiordent pas et Ward-Prowse, dans la forme de sa vie, marque un sublime coup franc direct des 20 mètres.

Coriaces, les Red Devils ne lâchent rien et prennent l'avantage en fin de rencontre de nouveau grâce à Lulaku, son 9e but en 12 matches contre Southampton d'une frappe qui ne laisse aucune chance à Gunn.

3-2, score final, avec un Paul Pogba qui ratera un penalty dans les ultimes instants de la partie face à Gunn. United s'impose donc dans la douleur et avec de la ressource. Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, n'en a certainement pas perdu une miette.