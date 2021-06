Nasser Al-Khelaïfi révèle que Neymar n'a jamais voulu quitter le PSG

Le président du Paris Saint-Germain a évoqué la prolongation de Neymar et assure que le Brésilien veut finir sa carrière dans la capitale française.

En attendant la potentielle prolongation de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain s'est assuré de conserver Neymar, quelques semaines avant la fin du championnat, en le prolongeant jusqu'à l'été 2025. Arrivé dans le club de la capitale en 2017 contre 222 millions d'euros, le Brésilien était sous contrat jusqu'en juin 2022, tout comme son coéquipier d'attaque, Kylian Mbappé, et a décidé de poursuivre son aventure en France.

Pourtant, en 2019, Neymar avait failli quitter la capitale française. Alors que Leonardo était de retour au club en tant que directeur sportif, le Brésilien avait fait parler de lui tout l'été avec un possible retour au FC Barcelone en ligne de mire. Les deux clubs avaient négocié, mais Leonardo, qui avait fixé certaines demandes, n'a pas cédé face aux offres du FC Barcelone jugée insuffisantes. Neymar a été contraint de rester et la donne a totalement changée par la suite. Dans une interview accordée à L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi est revenu sur la prolongation de contrat de Neymar assurant qu'il n'a jamais souhaité quitter Paris.

"Franchement, cela n'a pas été compliqué de trouver un accord avec Neymar. Je reste convaincu que c'est un des meilleurs joueurs du monde. Si cela a mis autant de temps, c'est à cause de la crise sanitaire qui a contrarié les discussions. Je n'ai jamais eu le moindre doute qu'il prolongerait. Même si le club que vous citez (le FC Barcelone) a essayé de recruter Neymar jusqu'au bout. Bien évidemment, on a décliné. Je crois que ce club a quelques problèmes économiques, mais ce ne sont pas nos affaires", a expliqué Nasser Al-Khelaïfi.

"Appelez Neymar et il vous dira combien il est heureux et épanoui"

"Neymar croit en notre projet, il aime le club, la ville, les supporters. Il est totalement investi, il veut encore gagner beaucoup de trophées ici. Je suis fier de la relation qu'on a construite, il m'a dit qu'il voulait finir sa carrière au PSG. En 2019, ce n'était pas une fake news entre Neymar et le Barça ? Le Barça a toujours voulu récupérer Neymar, ce n'est pas un secret. Mais est-ce que Neymar voulait y aller ? Non. C'est vrai que son adaptation à Paris et à la France était encore incomplète. Mais appelez-le et il vous dira combien il est heureux et épanoui aujourd'hui", a ajouté le président du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi est heureux de l'évolution de la relation entre Neymar et le PSG. Il en a profité pour mettre les choses au clair sur les motivations des joueurs venant au PSG : "En 2019, j'avais eu des mots dur dans le contexte de l'époque, ça veut dire que Neymar a fait ce qu'il fallait pour retisser la confiance ? Absolument. Comme je l'ai dit à l'époque, je ne veux pas que les joueurs nous fassent une faveur en signant au PSG. Je veux des joueurs fiers de défendre nos couleurs. Le club est au-dessus de n'importe quel joueur, quel qu'il soit. On veut des joueurs qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils ont, qui veulent rester ici. Régulièrement, je lis des rumeurs du genre "tel joueur veut partir" et je me demande comment de telles fake news peuvent sortir".

Ambitieux, le président du PSG en a également profité pour promettre des recrues cet été : "Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) On va en faire (de gros recrutements). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été". Et l'une d'entre elles sera probablement d'assurer la continuité du duo Neymar-Mbappé.