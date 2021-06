Al-Khelaïfi défend Leonardo et félicite Tuchel

Le président du PSG a défendu bec et ongle le bilan de son directeur sportif depuis son retour dans le club de la capitale.

Leonardo est au coeur de l'actualité du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Le Brésilien, qui doit gérer la prolongation de Kylian Mbappé avec le club de la capitale au plus vite, aurait des relations froides avec Mauricio Pochettino, ce qui pousserait l'Argentin à vouloir quitter le PSG cet été. Outre cette rumeur, Leonardo a vu son ancien entraîneur, Thomas Tuchel, avec qui les relations n'étaient pas au beau fixe, remporter la Ligue des champions avec Chelsea. Un sacré clin d'oeil du destin seulement six mois après avoir été viré du PSG.

Dans une interview accordée à L'Equipe, Nasser Al-Khelaïfi a balayé l'ensemble de l'actualité du PSG. En plus du dossier Kylian Mbappé ou de l'avenir de Mauricio Pochettino, le président du PSG est également revenu sur le départ de Thomas Tuchel cette saison et a défendu Leonardo, pas épargné par les critiques ces dernières semaines : "On était arrivés à un moment où il fallait prendre cette décision. On peut parler de fin d'un cycle, oui. Pour le reste, ce qui se passe dans la famille doit rester dans la famille. Je n'ai rien de plus à dire. J'ai beaucoup de respect pour Tuchel et son staff. Il a gagné la C1 avec Chelsea, félicitations à lui".

"Encore une fois, je ne dévoilerai pas nos histoires de famille. Leo a fait un travail fantastique depuis deux ans, malgré un contexte qui a rendu les choses très difficiles lors des derniers mercatos. Il a apporté quelque chose qui nous manquait. Quoi, justement ? De la discipline, notamment pour l’équipe. Il a une position privilégiée au quotidien auprès du staff et de l’effectif, des choses que personne ne voit, ni vous, ni moi, ni les supporters. N’oublions pas que lui aussi a joué ici (1996-1997), il aime le club et il a initié le projet avec nous. J’ai beaucoup de chance d’avoir un directeur sportif comme lui", a ajouté le président du PSG.

Al-Khelaïfi beau joueur avec Tuchel et Emery

Nasser Al-Khelaïfi a félicité Thomas Tuchel et Unai Emery, les deux anciens entraîneurs du PSG ayant remporté une Coupe d'Europe chacun cette saison : "Le problème est-il le PSG ? Est-ce plus dur de gagner à Paris ? Je ne sais pas. C'est Paris, il y a peut-être plus de pression dans les grands clubs. Je ne dis pas que Chelsea n'est pas un grand club, ils ont mérité leur victoire. Peut-être Thomas a-t-il appris de son expérience de l'an dernier en finale. C'est forcément un plus. Bravo à eux. Des regrets ? Pas du tout. On n'a aucun regret, il faut regarder devant soi".

Alors que les deux anciens entraîneurs du PSG ont triomphé sur la scène européenne, le club de la capitale n'a même pas réussi à remporter le titre de champion de France cette saison. Pour autant, Nasser Al-Khelaïfi refuse de parler d'échec : "Moi, je ne parle pas d'échec. Bien sûr, on a eu l'opportunité de remporter ce titre. Mais c'était une saison compliquée opur nous. Le Final 8 s'est terminée tard, l'équipe n'a pas pu avoir de vraie préparation, on a eu une cascade de joueurs touchés par le Covid dès le début de la saison, ensuite on a joué tous les trois jours...".

"Si vous regardez le nombre de matches où on a pu aligner notre onze type, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Ce ne sont pas des excuses, Lille mérite son titre, ils ont fait un splendide travail et je les félicite. Mais il faut prendre tout en considération et en tirer les enseignements pour la saison prochaine : réussir un bon début de championnat, ne pas perdre de points contre des adversaires abordables, montrer plus d'engagement dans les matches de Ligue 1", a conclu le président du PSG.