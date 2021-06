Al-Khelaifi ferme la porte à un départ de Mbappé

Nasser Al-Khelaifi, le président du PSG, est convaincu que Kylian Mbappé sera encore un joueur de son club la saison prochaine.

La saison 2020/2021 est terminée et Kylian Mbappé n’a toujours pas signé de prolongation au PSG. Une situation qui laisse redouter un départ de l’international français. Pourtant, du côté du club, il n’y a absolument aucune inquiétude à ce sujet. Nasser Al-Khelaifi, le président, continue de clamer haut et fort que le prodige de Bondy va rester du côté du Parc.

« Mbappé ne décide pas de qui on va recruter ou pas »

Interrogé par L’Equipe à propos de son joueur vedette, l’homme fort du PSG a assuré : « Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre ».

L'optimisme est donc de rigueur concernant le champion du monde, mais pourquoi alors les discussions sont si longues à aboutir sur un accord ? La réponse de NAK : « Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays. Il a une mission, pas seulement être un joueur de foot mais promouvoir le Championnat de France, son pays et sa capitale. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète. Il est un des meilleurs joueurs actuels et il gagnera le Ballon d'Or pendant des années, j'en suis sûr à 100 %. Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? »

Al-Khelaifi a aussi réagi par rapport aux rumeurs qui disent que Mbappé attend des garanties sur le recrutement à venir avant de signer un nouvel engagement. « S'il dit ça, c'est qu'il veut gagner et ce n'est pas une mauvaise chose, a-t-il souligné. On est ambitieux nous aussi. Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible. Je répète, c'est un garçon super, je suis sûr qu'il dit ça car il veut une meilleure équipe pour gagner la C1 ».

« On va faire de gros recrutements »

Paris est déterminé à garder Mbappé et Paris envisage aussi de faire venir des recrues de renom lors de l’intersaison qui se profile. Al-Khelaifi en a fait la promesse : « Ces deux dernières années, on n'a pas beaucoup investi, entre autres du fait de la crise sanitaire. Mais on a fait une finale et une demie. Ça montre qu'on est là. Maintenant, on doit encore s'améliorer sur certains postes. On les a ciblés, on sait ce qu'on veut faire (…) On va en faire (de gros recrutements). La crise sanitaire a impacté tout le monde, nous compris. Mais ce mercato sera plus actif que les précédents. On sera présents, on a des ambitions pour cet été ».

« Messi est un joueur fantastique »

Les fans parisiens ont certainement l’espoir que Messi soit l’un de ses transfuges. Est-ce une possibilité ? « Je ne parle pas des dossiers en cours », a éludé Al-Khelaifi, avant d’enchérir : « En effet, d'ailleurs je l'ai dit au président du Barça : Messi est en fin de contrat, tous les clubs ont le droit de discuter avec lui et de le recruter pour la saison prochaine. Ce que je peux vous dire, et vous pouvez me croire, c'est que tous les grands joueurs veulent venir au PSG. Tous - pour que les choses soient claires, je ne dis pas ça pour vous répondre sur Messi. Ce n'est pas possible de tous les faire venir, d'autant qu'on a déjà de grands joueurs nous aussi. Après, Messi est Messi, un joueur fantastique. »

« Je veux des joueurs fiers de porter nos couleurs »

Le cacique parisien a ensuite tenu à conclure en précisant qu’il ne veut pas « que les joueurs nous [leur] fassent une faveur en signant au PSG ». « Je veux des joueurs fiers de défendre nos couleurs. Le club est au-dessus de n'importe quel joueur, quel qu'il soit. On veut des joueurs qui se battent, qui donnent tout ce qu'ils ont, qui veulent rester ici. Régulièrement, je lis des rumeurs du genre "tel joueur veut partir" et je me demande comment de telles fake news peuvent sortir », a-t-il lâché.