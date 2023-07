Naples : Newcastle prêt à faire une offre massive pour Khvicha Kvaratskhelia !

Newcastle a fait de l'ailier de Naples, Khvicha Kvaratskhelia, sa prochaine priorité sur le marché des transferts.

Champion d'Italie et quart de finaliste de la Ligue des champions, Naples pouvait s'attendre à connaître un été agité. Et pour cause, plusieurs joueurs du Napoli ont brillé la saison dernière et se sont révélés aux yeux des plus grands clubs européens, à l'image de Victor Osimhen, Kvicha Kvaratskhelia ou encore Kim Min-Jae.

La recrue la plus chère de l'histoire de Newcastle ?

Si le premier d'entre eux semble condamné à rester en Italie au vu des exigences de son président, le troisième est en passe d'être vendu au Bayern Munich pour remplacer Lucas Hernandez. En ce qui concerne, l'international géorgien, les rumeurs avaient été plutôt calmes, du moins jusqu'à maintenant.

Selon le Corriere Dello Sport, Newcastle a proposé 82 millions de livres sterling pour l'attaquant, qui a marqué 12 buts et délivré 13 passes décisives lors de la victoire de Naples en Serie A la saison dernière. Si l'offre est acceptée, le joueur de 22 ans deviendrait la recrue record de Newcastle.

De Laurentiis a assuré vouloir le conserver

Eddie Howe cherche à renforcer son équipe en vue de la Ligue des champions la saison prochaine. Les Magpies ont déjà recruté le milieu de terrain Sandro Tonali de l'AC Milan pour 55 millions de livres (72 millions de dollars) et semblent prêts à exploiter le marché italien une fois de plus.

L'ascension de Kvicha Kvaratskhelia la saison dernière a été l'une des histoires de la saison. Naples n'a déboursé que 11,5 millions d'euros pour recruter l'international géorgien du Dinamo Batumi, mais le jeune homme est rapidement devenu l'un des meilleurs ailiers du football mondial.

Le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, a déjà déclaré que Kvicha Kvaratskhelia et son coéquipier Victor Osimhen n'étaient pas à vendre. Cependant, la perspective de réaliser un tel profit pourrait le faire changer d'avis où le pousser à négocier un pris encore plus élevé pour son ailier.