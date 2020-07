Naples - Dries Mertens : "Je suis resté pour gagner le Scudetto"

Meilleur buteur de l'histoire du club, Dries Mertens a récemment prolongé son contrat à Naples. Le Belge ne cache pas ses ambitions élevées.

Meilleur buteur de l'histoire du Napoli avec 123 buts à son actif, Dries Mertens a récemment prolongé son contrat avec les pensionnaires de . D'abord annoncé sur le départ pendant de longs mois, l'attaquant belge a finalement fait le choix de la continuité. Trop attaché au club et à la ville de .

"Je suis amoureux de tout ici à Naples"

"J’ai étudié mes options, mais j’ai senti que ce ne serait pas mieux qu’ici. Je suis amoureux de tout ici à Naples, je pourrais parler de la ville pendant des heures. Je suis loin d’avoir fini ici", a ainsi déclaré Dries Mertens lors d'une interview accordé à Il Mattino, estimant le club sur la bonne voie.

"Nous avons traversé une période difficile et nous sommes tous responsables de cela, mais nous en sommes sortis plus forts. Nous sommes maintenant de retour sur la bonne voie. Ils disent que faire des erreurs vous rend plus fort, mais les victoires vous rendent encore plus fort (...) Je crois vraiment que la différence avec la est minime, beaucoup plus petite que ce que le classement dit maintenant", a-til ajouté. Un discours ambitieux, accompagné d'une déclaration forte de sens.

"Je suis resté pour gagner le Scudetto", a ainsi terminé Dries Mertens. Des propos particulièrement ambitieux, tant la suprématie de la Juventus est indiscutable sur la scène nationale, qui ne manqueront toutefois pas de satisfaire les bouillants supporters du Napoli, très attachés à ce genre de valeurs.