Nantes - Le magnifique hommage à Emiliano Sala avant Bordeaux

La Baujoire a rendu un magnifique hommage à Emiliano Sala tragiquement disparu en janvier 2019, ce dimanche après-midi avant le derby contre Bordeaux.

Cela fait maintenant un an qu'Emiliano Sala est tragiquement disparu dans le crash de son avion dans la Manche alors qu'il s'apprêtait à rejoindre la et le club de Cardiff après trois saisons et demi sous le maillot du FC .

Et alors que les Canaris disputent le derby de l'Atlantique ce dimanche après-midi contre , premier club français de l'Argentin, un très bel hommage lui a une nouvelle fois été rendu avec notamment un tifo de la part des supporters nantais, ainsi qu'une vidéo retraçant son parcours avec le club ou encore une minute d'applaudissement avant le coup d'envoi.

Un tifo en la mémoire des nôtres. Pour toujours dans les coeurs des Nantais.



À noter également que les hommes de Christian Gourcuff arborent une tunique spécialement conçue pour l'occasion, aux couleurs de l' .

Un match qui n'est pas dénué d'enjeu sportif puisque les Nantais peuvent s'emparer de la quatrième place du classement en cas de succès face aux Girondins, tout en revenant à deux points de Rennes et du podium.