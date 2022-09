Nagelsmann furieux après la première défaite du Bayern de la saison

Julian Nagelsmann, le coach du Bayern, était particulièrement remonté après avoir vu ses troupes céder contre Augsbourg.

La série de matches sans victoire du Bayern commence à toucher le moral de Julian Nagelsmann. L'entraîneur du Bayern est apparu très agacé après avoir vu son équipe se faire surprendre par Augsbourg.

Durant la conférence de presse, le technicien bavarois ne s’est pas gêné pour exprimer son mécontentement et tancé une nouvelle fois ses joueurs publiquement.

« Félicitations à Enrico (Maaßen, ndlr) et à Augsbourg pour la victoire contre nous. Je serai bref. Quand je vois les statistiques, il est évident que nous devons gagner le match, a-t-il déclaré. Si nous défendons les situations comme celle du but jusqu'à la fin, il n'y a pas de risque de prendre beaucoup de buts en deuxième mi-temps. Après le 0:1, c'était très difficile. Nous avons laissé s'échapper beaucoup d'occasions en première et en deuxième mi-temps. Pourtant, il y avait beaucoup d’espaces. Nous avons laissé passer beaucoup d'actions en supériorité numérique et nous avons joué de manière très laxiste dans le dernier tiers »

Questionné sur l’utilisation de Sadio Mané en pointe, Nagelsmann a répondu : « Je ne parle pas des joueurs individuellement maintenant, je le ferai dans le vestiaire. Je n'ai pas été très surpris. Il y a toujours des différences entre ce que je vous dis et ce que je dis à l'équipe. J'ai vu les dix premières minutes de Leverkusen contre Augsbourg et aussi Brême. J'ai préparé des ordres différents. D'autant plus que lorsque je vois la composition, je sais à peu près ce que l'adversaire a prévu".

Nagelsmann évite le débat de Lewandowski

Et quand on lui demande si son équipe ne manque pas d’un vrai avant-centre depuis le départ de Lewandowski, le coach des champions d’Allemagne botte en touche : "Qu'est-ce que ça fait si je dis : non ? Et qu'est-ce que ça fait si je dis : oui ? Nous avons remplacé le neuf classique avec Choupo-Moting sur le banc aujourd'hui et nous n'en avons pas d'autre. En fait, peu importe ce que je réponds maintenant. Si je dis non, on dira : 'Il ne voit pas le problème'. Si je dis oui, alors tout le monde écrit : 'Lewandowski lui manque'. Peu importe ce que je réponds".

Nagelsmann reconnait tout de même qu’il y a des choses à changer sur le plan tactique et au niveau du management. "Oui, beaucoup de choses. Nous devons exploiter les situations de un contre un contre le gardien pour gagner des matches. Si nous ne le faisons pas, nous ne gagnerons pas. C'est en fait assez simple. Quand l'adversaire presse aussi haut, tu dois jouer l'espace derrière. Si nous ne le faisons pas et que nous ne défendons pas complètement les situations... Je réfléchis et nous verrons bien ce qui se passera".