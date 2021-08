Murat Yakin nouveau sélectionneur de la Suisse

Orpheline de Vladimir Petkovic, la sélection helvète a trouvé son successeur en la personne de Murat Yakin.

La Suisse ouvre un nouveau chapitre de son histoire, après sept ans sous la direction de Vladimir Petkovic, lequel a décidé de tenter l'aventure bordelaise cet été. Pour lui succéder, la sélection helvète a donc décidé de se tourner vers Murat Yakin, qui s'est engagé jusqu'à la fin des qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar (avec une option de prolongation).

L'ancien international suisse (49 sélections) s'est reconverti comme entraîneur depuis près de quinze ans et a dirigé de nombreuses équipes du championnat suisse, ainsi qu'une pige en Russie, du côté du Spartak Moscou.

Sous contrat avec le FC Schaffhouse, il quitte ses fonctions pour prendre en mains la sélection, qui poursuivra ses qualifications à la Coupe du Monde début septembre. Après deux victoires inaugurales contre la Bulgarie (3-1) et la Lituanie (1-0) en mars dernier, Xhaka et ses coéquipiers tenteront de poursuivre leur belle dynamique contre l'Italie et l'Irlande du nord le mois prochain afin de conclure en beauté la phase aller de ces éliminatoires. Avant cela, Yakin fera ses grands débuts en amical contre la Grèce, le 1er septembre.

"La Nati était déjà une affaire de cœur pour moi en tant que joueur. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de pouvoir représenter notre pays en tant qu'entraîneur. Je suis convaincu que nous nous qualifierons pour la Coupe du monde avec cette grande équipe et que nous allons célébrer de nouveaux succès", a déclaré l'intéressé dans le communiqué publié par la fédération suisse.

Yakin aura donc la tâche de continuer à faire progresser une équipe qui a passé un cap depuis le Mondial 2014 et l'arrivée de Petkovic. Avec en particulier ce parcours jusqu'en quarts de finale du dernier Euro avec une qualification de prestige devant l'équipe de France en huitièmes.

"Murat Yakin est une forte personnalité avec une grande expérience internationale comme joueur et entraîneur. C'est un jeune entraîneur suisse moderne, qui a une idée claire du jeu, une grande compétence technique en matière de football et des objectifs précis", a de son côté apprécié Perluigi Tami, directeur des équipes de football suisse au sein de la fédération.