MU-PSG - Tuchel pessimiste pour Cavani : "Les premiers examens ne sont pas bons"

L'entraîneur du Paris Saint-Germain a annoncé ce dimanche dans Téléfoot que les premiers examens passés par Edinson Cavani "ne sont pas bons".

Invité de Téléfoot ce dimanche matin, l'entraîneur du PSG Thomas Tuchel a donné des nouvelles d'Edinson Cavani, sorti sur blessure samedi après avoir marqué son penalty contre les Girondins de Bordeaux (1-0). Et elles ne sont pas bonnes, à deux jours d'affronter Manchester United à Old Trafford, mardi en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

"Je n'ai pas de bonnes nouvelles ce matin, a déclaré le coach allemand. Il a eu des examens et il a encore des examens aujourd'hui au centre d'entrainement. Mon sentiment est que ça va être super difficile qu'il puisse jouer. On doit attendre un peu plus, et le club dira davantage aujourd'hui, mais je pense que les nouvelles ne vont pas être bonnes."

"Verratti peut jouer"

En direct dans l'émission de TF1, Thomas Tuchel a tout de même assuré qu'il gardait "un petit espoir", mais il a ensuite rappelé que "les premiers examens ne sont pas bons". En revanche, sans révéler s'il sera aligné d'entrée à Manchester, Tuchel a annoncé qu'il "pense que Verratti peut jouer". Samedi, l'Italien est resté près de 60 minutes sur le terrain.