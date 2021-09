Mourinho peste contre la VAR après la défaite dans le derby

Le coach portugais a vu son équipe remonter deux buts dans le derby, mais perdre quand même au final.

José Mourinho a qualifié le travail des arbitres du match lors du choc entre la Roma et la Lazio comme étant "pas au bon niveau" après que son équipe ait été battue au terme d'un match à rebondissements.

Le Portugais a vu son équipe remonter un retard de deux buts pour finalement s'incliner 3-2 contre l'équipe de Maurizio Sarri. Au cours de cette partie très enlevée et aussi assez hachée, l'arbitre Marco Guida a distribué six avertissements. S'exprimant au coup de sifflet final, Mourinho a déclaré qu'il sentait que le match était un peu faussé par l'homme en noir.

"Malheureusement, un match fantastique a été gâché par l'arbitre et le VAR, qui n'étaient pas au bon niveau pour ce match, a déclaré le technicien portugais à DAZN lors de sa réaction d'après-match. "Le deuxième but aurait pu être 1-1, il est passé à 2-0. Le [manque d'un] deuxième jaune pour Lucas Leiva était également important. Je pense que mon équipe était la meilleure sur le terrain aujourd'hui. Nous avons dominé, nous avons posé d'énormes problèmes à la Lazio, ils ont contrôlé les dernières minutes comme ils le voulaient, et parce que l'arbitre leur a permis de le faire."

Malgré ses critiques envers l'arbitre, l'ancien patron de l'Inter n'a pas tardé à souligner l'amélioration de la Serie A depuis son dernier passage dans ce pays. "Le football italien s'est beaucoup amélioré depuis [une décennie], a-t-il confié. La qualité du football, l'approche offensive, le désir de gagner, tout s'est amélioré."

La défaite contre la Lazio est la deuxième de la Roma lors des trois derniers matches de championnat, ce qui a freiné sa progression alors qu'elle cherchait à s'offrir une place au sommet. Ils passent désormais derrière l'Inter et l'AC Milan, de même que Naples. Avant de renouer avec les affaires domestiques, les Giallorossi vers l'action continentale.

La Louve se rendra à Zorya Luhansk cette semaine en Europa Conference League pour confirmer sa bonne entame dans cette compétition.