Mourinho explique la décision de sortir Ndombele à la mi-temps : "J'avais peur qu'il soit expulsé"

Le Portugais a admis que le milieu de terrain n'était pas encore en parfaite condition après lui avoir offert une rare titularisation en championnat.

Jose Mourinho dit qu'il a remplacé Tanguy Ndombele à la mi-temps contre parce qu'il avait "peur" que le joueur le plus cher de l'histoire de soit expulsé. Acheté pour environ 60 millions d'euros par les Spurs à l'Olympique Lyonnais à l'été 2019, le milieu français n'a pas justifié l'investissement placé en lui lors de sa première saison au club et est tombé en disgrâce peu de temps après que José Mourinho ait été recruté pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc de touche.

L'entraîneur portugais a justifié de laisser le Français hors de ses plans en soulignant son niveau de forme physique insufisant alors que des rumeurs de tension entre les deux hommes hors du terrain prenaient de l'ampleur, mais le milieu de terrain a forcé son retour dans l'équipe en ce début de saison. Ndombele a été remplaçant lors d'une défaite 1-0 contre le week-end dernier, puis a joué le rôle de supersub lors de la courte victoire contre le Lokomotiv Plovdiv, avant d'être titularisé face à Southampton ce dimanche.

L'ancienne star de l'OL n'a pas réussi à empêcher les Saints de prendre les devants en première mi-temps grâce à Danny Ings et a été impliqué sur l'égalisation des Spurs juste avant la pause. Auteur d'une superbe roulette au milieu de terrain pour éliminer son adversaire direct, Ndombele a transmis le ballon à Harry Kane, passeur décisif pour Heung-Min Son, inscrivant le premier de ses quatre buts de l'après-midi au St Mary's Stadium.

"L'entrée de Lo Celso était prévue"

Mourinho a surpris son monde en faisant entrer Giovani Lo Celso pour Ndombele à la pause, mais sa décision a été payante alors que Tottenham a remporté la victoire 5-2, Kane ayant marqué le dernier but de la rencontre. L'entraîneur des Spurs a expliqué qu'il avait écarté Ndombele par crainte que son équipe ne joue à 10 lorsqu'on lui a demandé si le milieu de terrain avait pris un coup au cours des 45 premières minutes.

"Non, il n'a pas été blessé, mais nous savons tous que son état n'est pas encore au top et c'est pourquoi nous le faisons essentiellement jouer en tant que remplaçant ", a déclaré Mourinho après la rencontre. "Giovani Lo Celso était très, très fatigué et il ne serait clairement pas capable de jouer 90 minutes. Nous avons décidé de faire jouer Tanguy Ndombele mais nous avions prévu que Gio entre dans le match en seconde période".

"Le carton jaune a laissé Tanguy dans une position difficile de la même manière que Romeu était dans une position difficile et pouvait éventuellement obtenir un deuxième carton jaune en seconde période. Je ne voulais pas que cela arrive à Tanguy Ndombele dans un match contre Southampton, qui est toujours juste et honnête, mais un match agressif à bien des égards. J'avais juste peur et Gio en ce moment a encore un peu plus une meilleure forme que Tanguy et la seconde mi-temps a été fantastique pour nous", a conclu le Portugais.