Tottenham - Gareth Bale : "C’est juste fou d’être de retour"

Sept ans après son retour, Gareth Bale est de retour à Tottenham. Prêté par le Real Madrid, où il était indésirable, le Gallois a affiché son bonheur.

Il était parti de White Hart Lane avec le statut de joueur le plus cher du monde. Il revient au Hotspur Stadium avec l’ambition de retrouver le niveau qui était le sien il y a maintenant sept ans. Officiellement prêté par le , le nouveau n°9 des Spurs va tenter de se rappeler aux bons souvenirs des supporters du nord de Londres. Devenu indésirable dans la capitale espagnole, le Gallois rejoint la formation de José Mourinho avec des émotions. Mais aussi et surtout avec de l'émotion.

"J’ai faim, je suis motivé, j’ai envie de bien faire pour l’équipe"

"C’est un club tellement spécial à mes yeux, c’est ici que je me suis fait un nom. Quel club incroyable, quels supporters incroyables. C’est juste fou d’être de retour. J’ai maintenant envie de retrouver la forme et d'aider l’équipe, et bien entendu, je l’espère, remporter des trophées", a déclaré Gareth Bale, pour les médias du club londonien.

"Comme je l’ai dit, ce club a quelque chose de spécial. Quand je suis parti, j’ai tout de suite pensé que j’aimerais revenir un jour. L’opportunité s’est présentée aujourd’hui. C’était le bon moment pour moi. J’ai faim, je suis motivé, j’ai envie de bien faire pour l’équipe. Je suis impatient de commencer", a ajouté celui qui a tout de même remporté pas moins de quatre Ligues des Champions durant son aventure à Madrid. Chez les Spurs, l'attente promet d'être énorme pour le joueur désormais âgé de 31 ans.