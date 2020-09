Tottenham, Mourinho: "Je crois encore en Ndombele"

Le milieu de terrain français a joué le rôle de super-sub pour Tottenham en Ligue Europa, marquant le vainqueur contre le Lokomotiv Plovdiv.

Jose Mourinho a déclaré qu’il n’avait jamais douté de la qualité de Tanguy Ndombele après la performance du milieu de terrain contre le Lokomotiv Plovdiv en qualifications pour la . Les Spurs étaient proches d'une élimination hâtive embarrassante de l'Europe lorsque Ndombele est entré en jeu, l'équipe bulgare menait 1-0 avec une demi-heure à jouer. Le Français a marqué le but de la victoire après que Harry Kane eut égalisé sur penalty et a généralement impressionné par une performance positive. Ndombele a complété 100% des passes qu'il a tentées dans le match, dont 21 sur 26 dans la moitié de terrain adverse.

Il a eu du mal à jouer régulièrement depuis l'arrivée de José Mourinho au club, et il y a eu de nombreuses rumeurs le liant à un départ. Cependant, Mourinho dit qu'il a toujours cru en la capacité de Ndombele - mais il maintient qu'il avait des points d'interrogation sur son professionnalisme. "Tanguy est dans un processus d'évolution", a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse d'après-match. "La saison dernière, il ne l'était pas. La saison dernière, il était coincé dans une situation où je ne pouvais pas voir l'évolution. En ce moment, il s'entraîne très, très bien".

"Bale ? Je ne parle pas des joueurs des autres"

L'article continue ci-dessous

"Il se remet de sa blessure, il récupère physiquement et aujourd'hui, il nous a donné ce dont nous avions besoin dans ces 30 dernières minutes. En ce moment, je crois en Tanguy. Je n'ai jamais douté de sa qualité. Jamais. J'ai douté à certains moments de sa motivation, de son engagement et de son attitude professionnelle. En ce moment, je crois en lui. Aujourd'hui, nous avons pris cette décision ensemble de ne pas le faire commencer le match car il sent aussi qu'il a besoin d'un peu plus de temps mais en ce moment je pense que Tanguy peut bien faire pour nous", a ajouté le Portugais.

Plus d'équipes

Mourinho a déclaré début juillet qu'il pensait que Ndombele pouvait encore réussir aux Spurs malgré ses débuts décevants, et les fans espéreront sans aucun doute qu'il pourra maintenant devenir titulaire. "Le football regorge de joueurs aux départs difficiles", a-t-il déclaré. "Luka Modric au , après six mois, il a été élu la pire signature de l'histoire du Real Madrid par les fans et la presse, quelques mois plus tard, il était champion, puis champion d'Europe et ensuite élu meilleur joueur du monde. Lorsque le talent est là, beaucoup de choses peuvent arriver avec l'adaptation, mais si le talent est là, tout peut arriver de bon".

José Mourinho n’a pas souhaité confirmer en revanche l’arrivée prochaine de Gareth Bale, qu’on dit proche d’un retour dans le club qui l’a révélé. "C'est un joueur du Real Madrid et je ne parle pas des joueurs des autres clubs. Je ne commente pas des hypothèses. J'avais essayé de le faire signer quand j'étais au Real et, à l'époque, le président (Florentino Pérez) avait suivi mon instinct et mes connaissances : après mon départ (en 2013), il l'a fait venir. Ce n'est pas un secret et Gareth le sait."