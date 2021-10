Mourinho et McGregor, l'incroyable rencontre

Les deux hommes se sont rencontrés et ont dîné ensemble à Rome.

Conor McGregor a profité de ses vacances à Rome, où il a eu la chance de partager un verre avec José Mourinho.

Les deux hommes ont semblé s'entendre à merveille et étaient de bonne humeur en dégustant le whisky de la marque de McGregor.

"Le grand Conor McGregor est à Rome et oui, c'était un réel plaisir de le rencontrer, de partager quelques histoires et de lui offrir le plus beau maillot de la ville, celui de l'AS Roma", a écrit Mourinho sur Instagram, accompagné d'images du duo ensemble.

"C'est impossible de dire non à Conor. Je devais essayer le whisky Proper Twelve. Une légende."

Le combattant de l'UFC a attiré beaucoup d'attention en visitant Rome, accompagné de sa famille et de ses gardes du corps.

Des foules de fans l'ont salué partout où il est allé, et il semble qu'il en ait un de plus en la personne de Mourinho. Après tout, il s'agit de deux showmen aux personnalités assez proches...