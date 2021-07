Mourinho dézingue Pogba

S’il a couvert d’éloges Karim Benzema, José Mourinho a été plus critique à l’endroit de Paul Pogba.

L’équipe de France n’a pas atteint ses objectifs à l’Euro. Eliminée au stade des 8es de finale, elle s’est arrêtée bien trop tôt dans cette épreuve. Une situation qui lui a valu une tonne de critiques, aussi bien pour le collectif que les individualités.

Paul Pogba n’a pas échappé à ses attaques extérieures. Le milieu de terrain était loin d’être le plus mauvais des Tricolores durant cette compétition. Pourtant, il a eu droit à sa salve de remarques négatives. En raison de sa passe manquée qui a amené au but de 3-3 des Suisses, et aussi à cause de sa célébration sur le troisième but des siens lors de ce match contre La Nati. Un certain José Mourinho l’a notamment montré du doigt.

« De différentes danses à 20 minutes de la fin »

Bien que l’ayant coaché à MU, The Special One n’a pas été tendre avec La Pioche lors de son intervention sur Talk Sport. « Quand j’ai vu la manière dont ils célébraient le troisième but, je n’ai pas aimé, a-t-il déclaré. J’ai eu le sentiment que les joueurs se voyaient déjà célébrer sur la Tour Eiffel! Ils dansaient d’un côté de l’autre, je ne sais pas ce qu’était cette danse mais ils ont fait différentes danses… mais il restait 20 minutes, le match n’était pas fini ».

S’il a « massacré » Pogba, Mourinho a en revanche tenu un discours beaucoup plus élogieux envers Karim Benzema. Il a apprécié la transformation de ce dernier et aurait aimé qu’il continue à briller pour se rapprocher du Ballon d’Or.

Pogba prend donc cher de la part de son ex-manager. Heureusement, il y en a aussi qui le mettent en avant. Le légendaire Guy Roux l’a notamment compliqué dans une interview pour Eurosport : « Prenez le France-Allemagne en ouverture de l'Euro. Quand je vois comment Pogba sort son premier ballon, je me dis "Maintenant, pendant une heure et demie, tu ne le quittes pas des yeux, tu vas en avoir plein la vue." Et j'en ai eu plein la vue ».