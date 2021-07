France : Triste pour Benzema, Mourinho encense l'attaquant des Bleus

L'ancien entraîneur du Real Madrid a apprécié le retour de Karim Benzema avec les Bleus et est triste pour lui de l'issue de l'Euro 2020.

Auteur d'un doublé face à la Suisse, Karim Benzema a réussi son retour avec les Bleus. Malgré des débuts compliqués où il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets, l'attaquant du Real Madrid, intéressant dans le jeu, a débloqué son compteur but avec un doublé contre le Portugal puis a enchaîné face à la Suisse. Malheureusement pour lui, Karim Benzema n'a pas été en mesure de sauver l'équipe de France du piège Suisse.

Les Bleus ont été éliminé dès les huitièmes de finale de la compétition. Une immense déception pour l'équipe de France et notamment pour Karim Benzema qui n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale d'une compétition majeure en sélection nationale. Consultant pour talkSPORT, José Mourinho estime que les Bleus sont les seuls responsables de leur élimination, néanmoins, il a avoué qu'il avait du chagrin pour Karim Benzema.

"Il est la raison pour laquelle je suis un peu triste que la France ne soit pas passée parce que je pense que Benzema pourrait être… Cristiano Ronaldo non, Lionel Messi non, Mbappé non… Je pense que Benzema aurait enfin eu la chance d'obtenir une récompense, un Ballon d'Or... ou quelque chose comme ça. C'est un joueur incroyable, il a si bien joué, sous une pression énorme. Quand il est revenu en équipe nationale, il était sous une pression énorme et il a été fantastique", a expliqué le Special One.

"Benzema fait partie des attaquants qui s'ils ne marquent pas, donnent quand même beaucoup à l'équipe"

"Son premier but est fantastique car la passe de Mbappé n'est pas bonne. Karim Benzema fait une course et la passe arrive derrière lui. Son contact avec son pied gauche pour mettre le ballon devant lui pour attaquer à nouveau, puis le gardien de but sort et le gêne énormément mais il dévie le ballon avec le pied gauche vers le but. Techniquement, c'est un but incroyable d'un joueur brillant", a ajouté José Mourinho.

L'entraîneur de l'AS Roma avoue qu'il a cité Karim Benzema souvent comme exemple lorsqu'il était à Tottenham : "Parfois, les gens me demandaient - quand j'étais à Tottenham - d'essayer de comparer Harry Kane avec d'autres attaquants. J'ai toujours utilisé Karim Benzema car ce sont les attaquants qui s'ils ne marquent pas ils donnent quand même beaucoup à l'équipe. Les autres attaquants, s'ils ne marquent pas, ils ne donnent rien. Ce ne sont que des buteurs. Ces gars ne sont pas que des buteurs, ce sont des joueurs de football."

"Benzema est un neuf, un dix, quand il était plus jeune avec moi, je jouais Gonzalo Higuain comme un neuf et parfois Benzema jouait derrière ou à gauche ou à droite. C'est un joueur fantastique et il prend tellement soin de lui et de sa préparation, maintenant physiquement il est meilleur qu'il ne l'était il y a dix ans. Il est meilleur, il est plus mince, il est plus fort, il est plus rapide. Je pense qu'il joue incroyablement bien et je suis déçu qu'il ne participe pas à la compétition parce que je le soutenais pour faire quelque chose de spécial", a conclu le Special One faisant référence à leur passage en commun au Real Madrid. Karim Benzema aura une nouvelle occasion de briller avec les Bleus en 2022.