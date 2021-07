Mourinho accueilli comme une rock star à Rome

L'entraineur portugais a eu droit à une réception des plus chaleureuses à son arrivée dans la cité éternelle.

Jose Mourinho a été accueilli par des milliers de fans de la Roma juste après son atterrissage dans la capitale italienne ce vendredi. Il a ainsi pu mesurer d'entrée la cote de popularité dont il jouit auprès des tifosi de la Louve.

Mourinho a été nommé nouveau coach de la Roma il y a quelques semaines, effectuant ainsi son retour en Italie dix ans arès avoir mené l'Inter à un triplé historique en 2010. Et, alors qu'il effectuait ses premiers pas dans la cité Eternelle, le Special One a été reçu comme une rock star par les fans locaux.

Mourinho veut redonner à la Roma ses lettres de noblesse

Mourinho a rebondi à Rome quelques mois après avoir été démis de ses fonctions à Tottenham. Le club londonien avait osé le limoger juste avant la finale de la League Cup.

Il avait passé les huit dernières années en Angleterre, s'occupant des Spurs, de Manchester United et de Chelsea avec plus ou moins de succès. Avant son retour en Angleterre pour entraîner Chelsea en 2013, Mourinho était aux commandes du Real Madrid où il a remporté la Liga, une Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne.

Il ne serait cependant pas exagéré de dire que ses plus grands accomplissements sont survenus en Italie, où il a mené l'Inter à deux Scudetti consécutfs de de Serie A en 2008-09 et 2009-10 tout en guidant le club à un triplé historique lors de sa deuxième saison. Cette équipe, au sein de laquelle figuraient les Wesley Sneijder, Samuel Eto'o, Diego Milito et Javier Zanetti, a également remporté la Coppa Italia et le titre de la Ligue des champions, battant le Bayern Munich en finale de l'épreuve reine.

Mourinho coachera la Roma en remplacement de Paulo Fonseca, reprenant une équipe qui a terminé septième de Serie A la saison dernière. Au vu des images du jour, les fans de l'équipe transalpine sont clairement enthousiasmés par son arrivée et la perspective de retrouver les sommets avec ce technicien de renom. Pour rappel, le dernier trophée des Giallorossi remonte à 2008 avec la conquête de la Coupe d'Italie.