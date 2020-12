Montpellier-PSG : Di Maria, choix ponctuel ou vrai doute pour l'avenir ?

Angel Di Maria est resté sur le banc mercredi sur le terrain de Man United. Un choix fort de la part de Thomas Tuchel qui interroge pour l'avenir.

Mercredi soir, lors de la victoire du PSG à Old Trafford (1-3), Angel Di Maria était remplaçant. L'Argentin a cru qu'il allait entrer en fin de match, mais les crampes d'Abdou Diallo ont poussé Thomas Tuchel à revoir ses plans pour l'entrée en jeu d'Idrissa Gueye. L'entraîneur allemand a été interrogé sur le cas de "Fideo" avant le déplacement à ce samedi (21 heures), pour le compte de la 13e journée de L1. Il assure que son absence sur le terrain contre MU était un choix sportif.

Tuchel : "J'aime beaucoup Di Maria, c'était seulement sportif"

"C'était seulement sportif, a-t-il expliqué en conférence de presse. On avait opté pour une attaque à trois avec des attaquants qui jouent en profondeur. La force d'Angel est de venir à l'intérieur avec son pied gauche, de jouer dans les demi-espaces ou en deuxième attaquant. Ce n'était pas le plan. On voulait attaquer dans le dos de Telles et Maguire et on a opté pour les forces physiques de Moise Kean. C'était un choix très difficile. J'aime beaucoup Angel, mais ce n'était pas fait pour ses caractéristiques."

Moise Kean rebat les cartes

Il n'empêche que ce choix de laisser le natif de Rosario sur le banc a pu surprendre. Il illustre peut-être un virage dans l'aventure commune des deux hommes au . Il convient de rappeler que c'était la première fois que Tuchel laissait Di Maria sur le banc des remplaçants au coup d'envoi d'un match de . Jusqu'ici, à chaque fois qu'il avait été convoqué par Tuchel en C1, l'ancien Mancunien avait fini par débuter la rencontre. Pas cette fois. La faute non seulement aux exigences du match, aux forces de Man United, mais aussi à la forme du moment de Moise Kean, qui se montre performant depuis son arrivée.

L'international italien a déjà marqué à quatre reprises en six matches de . Il a marqué deux fois en Ligue des champions et est le seul avant-centre valide en l'absence de Mauro Icardi. L'ancien espoir de la Juve apporte d'autres qualités. La puissance, donc, l'aisance dans la profondeur, mais aussi de gros efforts dans le repli défensif. Un point très important pour le PSG actuellement du fait que le groupe n'a pas encore trouvé son rythme de croisière, et semble parfois souffrir physiquement.

"Fideo" devrait débuter à Montpellier

Si Kean maintient cette cadence, et que le 4-3-3 reste le schéma préférentiel de Tuchel, la question de l'utilisation de Di Maria pourrait se poser. Il n'est pas dénué de sens de se demander si l'ancien Madrilène peut perdre sa place de titulaire, comme il n'est pas non plus impossible de l'imaginer jouer dans une autre position que sur l'aile ou en second attaquant. Pourquoi pas comme relayeur où il avait brillé au lors de la saison 2013-2014. Cette période remonte à plusieurs années, c'est vrai. Mais cette saison-là, le Real avait remporté la Ligue des champions et Tuchel avait apprécié le travail fourni par Di Maria dans l'entrejeu madrilène.

T.#Tuchel : "Di Maria peut aussi jouer n°8. Il l'a fait au Real Madrid. J'étais un grand fan de lui à ce poste au Real. Il n'a pas beaucoup joué dans cette position avec nous, mais c'est une option" #PSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 4, 2020

En conférence de presse vendredi, l'entraîneur a fait savoir qu'il ne s'interdit pas d'aligner Di Maria dans un milieu à trois à l'avenir. Un rôle dans lequel il ne l'a pourtant jamais imaginé sur la durée. "J'étais un grand fan de lui à ce poste quand il était au Real. Il n'a pas beaucoup joué dans cette position avec nous, mais c'est une option", a révélé Tuchel. En revanche, c'est bien sur l'aile que Di Maria devrait retrouver une place de titulaire ce samedi à Montpellier. L'occasion de repartir de l'avant pour le gaucher de 32 ans, qui sera d'autant plus attendu que Neymar n'a pas été convoqué pour ce match. En son absence, "ADM" devra prendre les clés du jeu.