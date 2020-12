Montpellier-PSG, Thomas Tuchel : "J'aime beaucoup Di Maria, c'était seulement sportif"

En conférence de presse ce vendredi avant Montpellier-PSG, Thomas Tuchel est revenu sur son choix de laisser Angel Di Maria sur le banc à Manchester.

C'était le choix fort de Thomas Tuchel mercredi à Old Trafford. Pour affronter Manchester United, l'entraîneur parisien avait décidé de se passer des services d'Angel Di Maria. L'Argentin n'est d'ailleurs pas sorti du banc jusqu'au coup de sifflet final. "Un choix très difficile" selon le coach parisien, qui s'est expliqué à nouveau ce vendredi en conférence de presse, alors que le PSG doit affronter samedi (21 h) au Stade de La Mosson dans le cadre de la 13e journée de .

Marquinhos doit-il rester en défense centrale à l'avenir ?

Thomas Tuchel : En ce moment c'est nécessaire qu'il joue en défense pour donner de la stabilité et qu'il apporte son expérience à toute l'équipe, mais rien n'a changé. Il a été très très fort mercredi, un joueur clé pour nous. Il peut jouer aux deux postes, et on s'adaptera aux situations.

Quel type de capitaine est-il ? Votre relation avec lui est-elle différente de celle que vous aviez avec Thiago Silva ?

Peu de choses ont changé avec lui. J'étais très proche de Thiago Silva et je suis encore très proche. Je suis aussi très proche de Marquinhos, mais c'est très facile. C'est un gars très ouvert, trè humble, très agréable par son discours et très honnête. C'est quelqu'un d'émotionnel et ça fait toujours plaisir de parler avec lui. C'est un cadeau d'être son entraîneur, il a tout pour être l'un des meilleurs joueurs du monde, comme défenseur ou numéro 6. C'est mon avis. Je peux observer sa qualité pendant chaque entraînement. Lui et Thiago Silva sont toujours les premiers, il sont les premiers à vouloir gagner les petits jeux à l'entraînement. Ils ont la mentalité des leaders. Marqui est un gars plus calme que Thiago, mais c'est un leader parce que c'est un exemple, et c'est la meilleure chose.

"Di Maria peut aussi jouer n°8, j'étais un grand fan de lui à ce poste au "

Pourquoi avoir laissé Angel Di Maria sur le banc à Manchester. Était-ce vraiment une décision sportive ?

C'était seulement sportif. On avait opté pour une attaque à trois avec des attaquants qui jouent en profondeur. La force d'Angel est de venir à l'intérieur avec son pied gauche, de jouer dans les demi-espaces ou en deuxième attaquant. Ce n'était pas le plan. On voulait attaquer dans le dos de Telles et Maguire et on a opté pour les forces physiques de Moise Kean. C'était un choix très difficile. J'aime beaucoup Angel, il a beaucoup de confiance, mais ce n'était pas fait pour ses caractéristiques. Ce qui s'est passé sur la fin, c'était un petit peu dommage. Au moment où je voulais qu'il remplace Kylian, il y a eu la blessure d'Abdou (Diallo, sorti avec des crampes, NDLR).

T. #Tuchel : "Di Maria peut aussi jouer n°8. Il l'a fait au Real Madrid. J'étais un grand fan de lui à ce poste au Real. Il n'a pas beaucoup joué dans cette position avec nous, mais c'est une option" #PSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 4, 2020

Peut-on l'imaginer évoluer un jour comme relayeur avec le PSG ?

Il peut aussi jouer n°8. Il l'a fait au Real Madrid. J'étais un grand fan de lui à ce poste au Real. Il n'a pas beaucoup joué dans cette position avec nous, mais c'est une option.

Votre équipe vous a-t-elle rassuré sur sa capacité à être performante rapidement pendant 90 minutes dans un match à haute intensité ?

Il faut accepter que le contexte de Leipzig et Manchester était complètement différent de celui de . On a gagné en capacité, à l'image de Neymar, qui joue plus, ou de Kylian (Mbappé). Les deux ont beaucoup travaillé pour l'équipe, j'ai été très satisfait de leurs efforts défensifs. On a aussi changé de discours avec l'équipe, ça a été un petit plus fort et émotionnel dimanche. On a été clair sur le fait que l'on doit commencer un nouveau cycle et démarrer une nouvelle période.

"Je n'ai pas parlé de Messi avec Neymar"

Neymar a dit qu'il voulait rejouer avec Lionel Messi. Qu'en avez-vous pensé ?

Je n'ai pas parlé de ça avec lui. Je ne peux pas parler de ça d'ailleurs. Je suis l'entraîneur du PSG et j'ai beaucoup de respect pour Barcelone et Messi.

Quelle stratégie allez-vous adopter pour permettre à Kylian Mbappé de retrouver son efficacité ? Doit-il souffler après avoir beaucoup enchaîné depuis son retour de blessure ?

On doit décider aujourd'hui. Dans ma tête, il y a plusieurs possibilités, mais on doit prendre des décisions aussi pour mardi et je veux absolument qu'on puisse pousser l'équipe demain. Il peut y avoir quelques changements. Pour Kylian, je suis très calme. Il a fait un bon match mercredi selon moi, il a fait un match plus fort que certains dans lesquels il avait marqué. Il a été très décisif pour nous, il a eu un gros impact, il a fait beaucoup de sprints offensifs et décisifs, il a fait beaucoup d'efforts. Il était toujours dangereux par ses dribbles et sa vitesse. Il a eu de la malchance sur la fin, mais s'il continue comme ça, ça va venir et il marquera à nouveau. Il a la qualité. Les occasions arriveront parce qu'on les créera pour lui. Je pense vraiment qu'il peut être très calme car je suis très calme aussi.

T. #Tuchel annonce que M. #Verratti ne jouera pas à Montpellier. "On va le laisser à la maison pour qu'il gagne en capacité pour nous aider encore mardi".

Son absence s'ajoute à celles de Sarabia, Icardi et Bernat. #MHSCPSG @goal — Benjamin Quarez (@B_Quarez) December 4, 2020

Comment se sent Marco Verratti et doit-il enchaîner à Montpellier ?

Je pense plutôt qu'on va le laisser à la maison pour qu'il puisse continuer à s'entraîner. On ne peut pas prendre trop de risques avec lui. Il veut toujours jouer et être sur le terrain, mais on a vu contre Manchester qu'il était nécessaire qu'il sorte. Il avait des crampes. On l'a utilisé au maximum, mais pour moi c'est le moment de le laisser au centre d'entraînement Ooredoo pour qu'il continue son travail et gagne en capacité pour être un joueur clé pour nous mardi contre Basaksehir.

Abdou Diallo peut-il être solution à long terme au poste de latéral gauche ?

C'était nécessaire qu'il joue là mercredi à mon avis. On en avait besoin sur les coups de pied arrêtés offensifs et défensifs, mais aussi pour sa vitesse derrière. Il est plus fort que Mitch et Layvin dans ces domaines. On avait choisi cette option plus défensive pour sécuriser Kimp et Marqui. On a eu la possibilité à la fin de faire entrer Mitch (Bakker) qui est plus offensif. Je préfère Abdou en défenseur central ou dans une défense à trois. Son meilleur poste est dans l'axe selon moi. Mais dans un match comme celui là où il était nécessaire d'avoir des gars forts dans les duels, c'était très bien et très important pour nous.