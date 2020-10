Montpellier-Nîmes (0-1) - Les Crocos s'offrent le derby

Dans une rencontre pauvre en occasions franches, Nîmes a finalement remporté le derby grâce au premier but cette saison de Renaud Ripart.

C'était jour de derby ce dimanche à La Mosson entre et Nîmes dans le cadre de la 6e journée de . Les deux équipes n'ont pas offert un grand spectacle, et l'on semblait se diriger vers un match nul et vierge. Jusqu'à ce que surgisse Renaud Ripart.

La rencontre a du mal à se lancer entre deux équipes surtout bien en place. Avec une seule victoire à l'extérieur depuis le début de la saison dernière, Nîmes peine à se montrer réellement dangereux malgré la volonté de Ripart et un Cubas en vue au milieu de terrain.

De l'autre côté du terrain, le duo Laborde-Delort parvient progressivement à se procurer quelques situations mais c'est trop peu pour permettre aux Héraultais d'ouvrir le score. C'est donc après un premier acte vérouillé que M. Millot renvoyait les 22 acteurs aux vestiaires.

La physionomie n'évolue guère après le repos et les occasions sont toujours aussi rares. Delort tente de s'emmener le ballon sur un centre de Souquet, mais est devancé par le retour de la défense des Crocos (62e).

Les deux entraîneurs tentent de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre avec notamment les entrées de Nolan Roux puis Florent Mollet sur le rectangle vert. Mais rien n'y fait, même si Laborde tente à son tour de se mettre en valeur avec une demi-volée de l'entrée de la surface (82e).

Et puis finalement au moment où on se s'y attendait plus, Zinédine Ferhat percute dans l'axe et décale Ripart dans la surface héraultaise. L'homme à tout faire des Nîmois conclut en taclant pour offrir la victoire aux siens (85e). Montpellier rate l'occasion de remonter sur le podium, tandis est de retour dans la première partie de tableau.