Montpellier : Nicollin veut tout faire pour garder Savanier

Téji Savanier pourrait avoir de nombreuses sollicitations l'été prochain, dans la continuité de sa formidable saison sous le maillot de Montpellier. Pour autant, pas sûr le capitaine du MHSC quitter le club, à un an de la fin de son contrat.

Nicollin veut conserver Savanier

Le président du club, Laurent Nicollin, espère lui pouvoir conserver son meilleur joueur, très attaché à un club où il lui aura fallu du temps pour s'imposer.

"Moi j’ai envie qu’il reste, je pense que lui aussi donc quand les gens ont envie, je pense que les choses se font. Maintenant, il est normal qu’un tel joueur soit souhaité par d’autres clubs et que ça puisse le faire réfléchir que de gros clubs s’intéressent à lui", a confié l'intéressé à RTL.

"Après, je sais qu’il est très attaché au club, c’est mon capitaine, il est né à Montpellier, il est dans son club formateur donc c’est toujours un plus pour le voir rester, comparé à d’autres joueurs."

Un bon argument pour espérer voir le meneur de jeu de 30 ans prolonger l'aventure à la Mosson dans les années à venir.

Pas de pression sur le mercato

En parallèle, Laurent Nicollin a également évoqué le mercato en cours, affirmant que son club ne ferait pas de folies cet hiver, alors que l'équipe d'Olivier Dall'Oglio fonctionne plutôt bien.

Je suis satisfait de mes joueurs, j’ai un effectif, j’en suis heureux et ravi, et je suis fier d’être le président de mes joueurs depuis le début de saison", a-t-il affirmé.

"Comme vous le dites, nous sommes le 14ème budget de Ligue 1, on a perdu nos deux meilleurs buteurs et pourtant nous réalisons une superbe saison, on ne va rien remettre en cause et on va continuer avec notre groupe.

"Maintenant, s’il y a l’opportunité d’un joueur, qui nous tomberait dessus et qui pourrait être un plus pour aujourd’hui et pour la saison prochaine, bien sûr qu’on le prendra. Avec Bruno Carotti, on y travaille dessus."

Avant la réception de Monaco ce dimanche, les Montpelliérains pointent à la dixième place du championnat, mais à quelques points seulement des places européennes.