Montpellier : L’étonnante proposition de Der Zakarian aux autorités françaises

Agacé par l’ampleur des violences dans les stades, Michel Der Zakarian, a fait une proposition étonnante aux autorités françaises, mardi.

Montpellier affronte Clermont mercredi (19h) dans le cadre du match reporté de la 8e journée de Ligue 1. Une rencontre qui n’aurait pas eu besoin d’être rejouée si un supporter héraultais n’avait pas lancé un pétard à près du gardien auvergnat, Mory Diaw. Le match avait donc pris fin à la 91e minute alors Montpellier se dirigeait vers une victoire 4-2. Un mois et demi plus tard, l’entraineur de Montpellier, Michel Der Zakarian ne décolère pas.

Michel Der Zakarian veut sévir contre les violences dans les stades

Michel Der Zakarian est toujours choqué par l’acte d’un des supporters de son club lors de la rencontre entre Montpellier et Clermont. Mais, l’entraineur français a une idée de comment faire pour éradiquer les violences dans les stades. Pour Michel Der Zakarian, la meilleure manière de remporter cette lutte, c’est de sévir encore plus fort et être impitoyables envers les responsables. « C’est la société d’aujourd’hui, on est en plein dedans. Il faut sévir, changer les lois, que notre chef d’Etat et toute son équipe aient beaucoup plus de sévérité et que la justice soit plus dure. Les mecs ne sont pas contents? Il faut les envoyer au bagne, casser des cailloux », déclare l’entraineur de Montpellier, en conférence de presse ce mardi.

Michel Der Zakarian tacle le public de Montpellier

L’acte de ce supporter montpelliérain a empêché le club d’empocher les trois points de la partie. Par conséquent, Montpellier a été sanctionné d’un retrait de point ferme au classement (plus un avec sursis). De même, le match entre le club héraultais et Clermont se déroulera cette fois-ci, à huit clos, sans les supporters. Une décision que Michel Der Zakarian comprend même s’il aurait préféré jouer face à son public. « C’est toujours mieux de jouer avec du public mais on subit les évènements, on ne peut pas faire autrement, c’est comme ça. Il y a des joueurs blessés, on ne les a pas mais d’autres vont jouer. Là, on joue sans public mais c’est notre faute aussi parce que c’est notre public… Un abruti qui a lancé un pétard », conclut-il.