Montpellier à la fête, pluie de nuls en Ligue 1

Une victoire, celle de Montpellier contre Lorient, et trois nuls dans ce multiplex de Ligue 1.

Montpellier s'est offert sa première victoire de la saison face à Lorient (3-1) à l'issue d'une seconde période de belle facture. Dans le même temps, toutes les autres rencontres se sont soldées par des matchs nuls.

Bordeaux-Angers 1-1

Leader avant cette troisième journée grâce à sa large victoire contre Lyon la semaine passée, Angers doit céder la place au PSG. Menés rapidement au score sur un but de Sekou Mara, les hommes de Gérald Baticle ne sont pas parvenus à renverser totalement le match pour enchaîner un troisième succès consécutif.

Les visiteurs sont tout de même revenus au score grâce à une tête de Romain Thomas en fin de première période, avant de ramener le match nul après une seconde période moins animée.

Strasbourg-Troyes 1-1

Duel de lanternes rouges en Alsace, où s'affrontaient les deux équipes battues lors des deux premières journées. Et dans ce duel des mauvais élèves, c'est Yoann Touzghar qui permet aux promus de frapper les premiers au coeur de la première période.

En face, Julien Stephan et les Strasbourgeois tentent le tout pour le tout en seconde période, avec l'espoir de concrétiser enfin une de leurs multiples opportunités. Gameiro tente tout, mais c'est finalement chose faite grâce à Thomasson, qui profite d'un second ballon suite à une sortie de Gallon pour conclure à l'orée du dernier quart d'heure.

Montpellier-Lorient 3-1

(Beaucoup) plus au sud, Montpellier a dominé Lorient. Menés sur une tête de Le Fée mal repoussée par Bertaud, les Héraultais ont longtemps poussé pour pouvoir revenir.

Mission accomplie au retour des vestiaires sur une merveille de coup-franc de Téji Savanier. Une rencontre totalement renversée huit minutes plus tard avec un but en renard des surfaces signé Stephy Mavididi. Un dernier but du serial buteur Andy Delort vient finalement mettre un terme au suspense dans les dix dernières minutes et assurer une victoire méritée à Montpellier. Le calice jusqu'à la lie pour Lorient, avec les expulsions d'Houboulang Mendes et Jerôme Hergault en fin de rencontre.

Metz-Reims 1-1

Deux buts très rapides du côté de Saint-Symphorien : une tête de Munetsi côté Reims, puis un missile somptueux de Maïga pour ramener Metz dès le quart d'heure de jeu.

Kebbal pense ensuite donner l'avantage aux siens peu avant l'heure de jeu, mais son but est finalement refusé pour une faute de Munetsi plus tôt dans l'action.