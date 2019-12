Monaco, Jardim : "J'ai vu un manque d'envie"

L'entraîneur de l'AS Monaco a regretté l'état d'esprit de ses joueurs lors de la défaite contre Lille ce mardi soir.

La , c'est fini pour l'AS . Ce mardi soir, les Monégasques sont tombés face à une très sérieuse équipe lilloise, à domicile, et sont éliminés dès les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue, dont c'était la dernière édition. Pourtant, Leonardo Jardim avait aligné une équipe ambitieuse et n'avait pas totalement fait tourner. Après la rencontre, l'entraîneur portugais a regretté l'état d'esprit de ses joueurs.

"Il y a eu beaucoup d'erreurs, principalement défensives. On a raté des passes qui permettent à l'adversaire de faire la transition. J'ai vu aussi un manque d'envie. J'ai changé des joueurs et je pensais en alignant ce onze que certains auraient envie de montrer. Je ne parle pas de la défaite. Mais rater de telles choses à ce niveau n'est pas acceptable. Il y a besoin de rigueur, et de rester responsable. Je crois qu'on a tous des valeurs. Il faut aussi les démontrer sur le terrain", a expliqué le technicien de l'AS Monaco.

"J'ai l'habitude des critiques"

Le Portugais a réagi au public qui a demandé sa démission : "Le public ici, demande toujours plus, il aime quand Monaco gagne. L’entraîneur est la pour entraîner les joueurs. Tout le monde sait comment le foot se passe, l’entraîneur est toujours en danger. J’ai l’habitude de cela, il faut continuer à travailler. La défaite peut arriver mais certaines erreurs à ce niveau c’est inacceptable. Le plus important c’est de respecter le club et continuer à travailler".

"Les changements ne sont pas une explication à l’attitude des joueurs. Je ne vais citer personne en particulier, car beaucoup de joueurs ont fait des erreurs, il faut plus de rigueur. Je pensais qu’avec le onze de départ les joueurs voudraient démontrer des choses sur le terrain mais parfois l’entraîneur se trompe. Le staff comme les dirigeants ou les supporteurs veulent que Monaco joue le haut niveau", a ajouté Leonardo Jardim.

L'entraîneur de l'AS Monaco est conscient que ce résultat peut avoir un impact sur la prochaine rencontre entre les deux clubs, samedi, lors de la dernière journée de avant la trêve hivernale : "Il y a toujours un impact (le résultat). Mais c'est une autre compétition. Il faut faire plus". L'AS Monaco devra montrer un tout autre visage pour l'emporter et poursuivre sa remontée au classement.