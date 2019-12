AS Monaco, Jardim : "Nous allons faire tourner"

L'entraîneur de Monaco a annoncé une revue d'effectif contre les Dogues en Coupe de la Ligue mais compte tout de même l'emporter.

L'AS et ne vont plus se quitter. Le club de la Principauté, tenu en échec à Angers samedi soir, va affronter deux fois les Dogues cette semaine, en puis en . Les matches s'enchaînent pour les clubs français en cette fin de première partie de saison et forcément ce match de Coupe de la Ligue sera l'occasion pour certains cadres de souffler. En conférence de presse, Leonardo Jardim a confirmé qu'il va procéder à un turnover en Coupe de la Ligue face à Lille, mais pour autant, il espère l'emporter et se qualifier pour les quarts de finale de la compétition.

"La priorité c'est toujours de gagner, de marquer un but de plus que l'adversaire. Une bonne équipe c'est une équipe équilibrée qui attaque et défend bien. C'est ce que l'on recherche. Hier, nous avons voulu être plus offensifs en seconde période, mais c'est aussi le moment où Angers a eu des occasions... Nous allons faire tourner pour deux raisons. Déjà parce que nous n'avons que deux jours pour récupérer, mais aussi parce que nous avons un bel effectif et je veux donner à certains joueurs l'opportunité de s'exprimer", a indiqué le Portugais.

Augustin : "La concurrence est saine"

"Tous les joueurs veulent jouer tous les matchs. Je crois que des joueurs frais pourront faire plus mardi que l'équipe qui a joué à Angers. Je fais toujours la différence entre jouer beaucoup et jouer bien. Et je préfère que mes joueurs jouent bien. Nous ne prenons pas ces deux matchs ensemble. Nous pensons d'abord à la coupe, à la qualification, et ensuite nous penserons au championnat. Je pense que Lille aussi va faire tourner, car ils ont aussi un bon effectif. Donc nous aurons deux bons matchs à voir la semaine prochaine", a ajouté le technicien de l'AS Monaco.

Concerné parmi les joueurs ayant moins de temps de jeu, Jean-Kevin Augustin, présent en conférence de presse, a évoqué la concurrence et son temps de jeu : "Pour le peu de matchs que j'ai joués, j'ai réussi à être décisif pour l'équipe. C'est important pour le club et pour la confiance aussi sur le plan personnel. Maintenant, c'est à moi de continuer de travailler, d'être bon à l'entraînement et de répondre présent quand le coach fait appel à moi. Aujourd'hui Wissam et Islam jouent plus, mais la concurrence avec Keita ou moi-même est saine, c'est bon pour l'équipe".

"Ces derniers mois et surtout la saison dernière cela s'est mal passé pour moi. Mais cela fait partie de l'apprentissage. J'ai acquis de l'expérience, à moi de ne pas refaire les erreurs que j'ai pu faire par le passé. Aujourd'hui je suis à l'AS Monaco, je travaille, j'essaie de gagner du temps de jeu. Il devrait y avoir une équipe mardi et une autre samedi, mais nous sommes tous préparés pour jouer ces deux matchs et tout faire pour les gagner tous les deux", a conclu l'attaquant de l'AS Monaco.