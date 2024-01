Mohamed Salah ne rassure pas

La blessure de Mohamed Salah est "plus grave que ce que l'on pensait" et son agent a déclaré que la star allait suivre une rééducation intensive.

Salah s'est blessé lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Ghana et est sorti en première mi-temps. L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, a déclaré dimanche que l'attaquant retournerait sur le Merseyside pour commencer sa convalescence, et l'agent du joueur a maintenant confirmé que la blessure était plus grave que ce que l'on craignait initialement.

Un mois sans Mohamed Salah ?

"La blessure est plus grave que ce que l'on pensait. Il sera absent pendant 21 à 28 jours", a déclaré l'agent de l'attaquant, Ramy Abbas, sur X. "Sa meilleure chance de participer à la CAN en cours est de suivre une rééducation intensive au Royaume-Uni et de réintégrer l'équipe dès qu'il sera apte."

Avec une indisponibilité possible de quatre semaines pour la star égyptienne, ses espoirs de retourner en Côte d'Ivoire pour participer à la compétition continentale semblent minces. Il faudrait que les Pharaons aillent jusqu'en finale et que sa rééducation à Liverpool se passe bien pour qu'il puisse aider l'équipe nationale. Dans le cas contraire, il pourrait manquer au moins six matches avec Liverpool d'ici à son retour prévu vers la fin du mois de février. Le joueur de 31 ans va commencer à se remettre de sa blessure musculaire et espère être de retour sur les terrains d'ici peu.