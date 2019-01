Mohamed Salah joueur arabe de l'année

La star de Liverpool a été désignée meilleur joueur arabe de l'année par l'édition arabe de Goal.

Pour la deuxième année consécutive, le prix du joueur arabe de l'année est revenu à Mohamed Salah. L'attaquant égyptien remporte le Goal 25 , un classement effectué par l'édition arabe de Goal et établi à partir des votes des différents rédacteurs.

Pour ce prix, le "Pharaon" devance de nombreux talents tels que les Marocains Hakim Ziyech et Mehdi Benatia, l'Algérien Riyad Mahrez ou encore son compatriote, Mahmoud Trézeguet.

L'article continue ci-dessous

Pour rappel, en 2018, Salah avait terminé meilleur réalisateur de la Premier League. Il est devenu le premier arabe, et aussi le premier africain à cumuler 32 buts ou plus en un seul exercice du championnat anglais. Dans le classement Goal 50, il a pris la 3e place derrière Luka Modric et Cristiano Ronaldo. Et au Ballon d'Or France Football, il a échoué au 6e rang.

L'ex-joueur de la Roma s'est déjà fait décerner le trophée en question. C'est Neil Jones, le correspondant à Liverpool de Goal, qui lui a soumis la récompense.

Jeudi soir, Salah sera concerné par le match au sommet entre sa formation des Reds et Manchester City. En se montrant décisif, il célébrerait de la meilleure des manières ce nouveau prix individuel ajouté à sa collection.